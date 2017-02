Ein erotisches Video ist einer russischen Polizistin zum Verhängnis geworden. Kristina Negodina arbeitete in Moskau für das Innenministerium. Ihr Video sollte eine Protestbotschaft gegen das interne Mitarbeiter-Bewertungssystem sein. Es wurde in einer geschlossenen Facebook-Gruppe veröffentlicht - die Mitglieder waren allesamt Polizisten. Im Video fordert sie ihre Kollegen auf, einer Gewerkschaft beizutreten. Dann tanzt sie provokativ vor der Kamera und verabschiedet sich mit einem Handkuss. Der Clip wurde ihren Vorgesetzten zugespielt, Negodina aus dem Staatsdienst entlassen. Offizielle Begründung: Wiederholte Verstöße gegen die Disziplin. Laut Medienberichten strebt die 29-Jährige nun eine professionelle Striptease-Karriere an.