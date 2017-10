Was nützt schon all der Reichtum, wenn die Technik streikt? Saudi-Arabiens König Salman trifft zum Staatsbesuch in Moskau ein. Mit dabei hat er saudische Monarch auch stets seine goldene Rolltreppe. Dumm nur, wenn die Mechanik klemmt. Unbeholfen und überfordert: Salman benötigt fast 30 Sekunden bis er bemerkt, dass er die Treppen tatsächlich hinabsteigen muss. "Wer den Schaden hat…" - denkt man wohl auf russischer Seite. Demnächst dann doch lieber die goldene Not-Rutsche?