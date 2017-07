Chester Bennington stirbt mit 41 Jahren

Chester Bennington, der Sänger der Rockband Linkin Park, ist tot. Der Frontmann wurde am Donnerstag leblos in seinem Haus in Palos Verdes nahe Los Angeles aufgefunden. Ein Gerichtsmediziner teilte mit, man gehe derzeit von Suizid aus. Bennington sprach offen über den Kampf mit seinem Alkohol- und Drogenkonsum in der Vergangenheit. Die Nachricht über seinen Tod kommt eine Woche vor dem geplanten US-Tourstart zum jüngsten Album der Band "One More Light". Chester Bennington wurde 41 Jahre alt.





Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 erreichbar. Auch eine Beratung über E-Mail ist möglich. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.