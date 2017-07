Gotham City ist der Geburtsort von Batman. Doch vor allem handelt es sich dabei um eine echt Stadt, die sich allerdings nicht in den USA, sondern in Nottinghamshire in England befindet. Die Geschichte von Gotham beginnt im 13. Jahrhundert, als die Bewohner alles dafür taten, den Bau eines Pavillons für den damaligen König Johann Ohneland zu verhindern. Der Grund war die Angst vor steigenden Steuern. Also taten alle Einwohner so, als seien sie verrückt - mit Erfolg. Denn der König beschloss, sich nicht in Gotham niederzulassen. Die Geschichte inspirierte Bill Finger, den Erfinder von Batman. Heute zieht die Stadt viele Touristen an, die einfach nur Foto von sich mit dem Ortsschild haben wollen.