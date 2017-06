Johannisbeer-Kuchen - der spritzige Genuss für den Sommer

Rezept für einen Johannisbeer-Kuchen:





Zutaten:



Für den Mürbeteig:

250g Mehl

125g Butter

65g Zucker

1 Ei

1 Prise Salz

1 EL Milch



Für den Belag:

500g Johannisbeeren

1 Handvoll Semmelbrösel oder gemahlene Nüsse

4 Eier

200g Zucker

125g Mandeln

1 Pck. Vanillezucker







Zubereitung:

Die Zutaten für den Mürbeteig zu einem Teig verarbeiten und für 30 Minuten im Kühlschrank kalt stellen. In der Zwischenzeit die Johannisbeeren von ihren Stilen abziehen. Für den Belag: die Eier in zwei verschiedene Schüsseln trennen. Das Eigelb mit ca. 1 EL Zucker cremig rühren, in die andere Schüssel das Eiweiß mit dem Zucker, Vanillezucker und Mandeln steif schlagen. 2/3 der Eischneemischung zu den Eigelben geben. Das Ganze vermengen und die Johannisbeeren unterheben. Den Mürbeteig auswellen und in einer 26iger Backform auslegen. Den Boden mehrfach mit einer Gabel einstechen und die Semmelbrösel oder Nüsse darauf verteilen. Anschließen die Beerenmasse ebenmäßig darauf verteilen und den Rest des Eischnees darüber geben. Auf mittlerer Schiene bei 190°C ca. 1 Stunde lang backen.