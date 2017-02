Timo Kraus: Chronik eines mysteriösen Falls

In der Nacht vom 7. zum 8. Januar verschwindet Timo Kraus, Chef des HSV-Merchandising, spurlos.

Eine Chronik des mysteriösen Falls





Samstag 7. Januar: Kraus und seine Kollegen treffen sich im Restaurant Blockbräu. Dieses befindet sich an den Hamburger Landungsbrücken an der Elbe. Es fließt Alkohol. Angeschlagen wird er von Kollegen gegen 23:30 Uhr in ein Taxi gesetzt, um seine Heimreise nach Buchholz anzutreten.



Kraus fährt in Richtung Hauptbahnhof. Doch die Ortung seines Handys zeigt: Aus ungeklärtem Grund verlässt er das Taxi auf halber Strecke und kommt zurück zu den Landungsbrücken. Noch bis Mitternacht wird das Telefon dort geortet. Dann endet das Signal.





Am Sonntag, 8. Januar, meldet ihn seine Ehefrau als vermisst. Auch sein Verein, der HSV, bittet via Facebook um Hinweise.

Hinweise könnte zum Beispiel der Taxifahrer geben. Doch er kann bislang nicht ausfindig gemacht werden.





Am Dienstag, 10. Januar, schlägt Spürhund Trude in der Nähe des Museumsschiffs Rickmer Rickmers an. Das Schiff liegt unweit des Blockbräu-Restaurants. Ein Zeuge meldet sich. Er will den Familienvater kurz nach Mitternacht an den Landungsbrücken gesehen haben – ohne Jacke, in einem grauen Pulli mit HSV-Emblem.





Donnerstag, 12. Januar: 18 Taucher suchen das Wasser nahe des Schiffs ab - doch finden Kraus nicht.





Zwei Tage später melden drei Kapitäne eine Wasserleiche nahe des Museumshafens in Hamburg-Oevelgönne. Doch die Polizei findet nur Baumstämme.





Mittwoch, 8. Februar: Die Sendung Aktenzeichen XY berichtet über den Fall. Statt eines Videobeitrags blendet das ZDF ein Foto des Vermissten ein. Moderator Rudi Cerne wendet sich persönlich an die Zuschauer, er selbst hat enge Beziehungen zum HSV: „Vielleicht gelingt es uns ja sogar, den besagten Taxifahrer persönlich zu erreichen – das wäre ideal.“