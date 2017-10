Ein Fußballspiel hat in der russischen dritten Liga für einen Skandal gesorgt. Beim Stand von 1:1 zwischen Torpedo Wladimir und Tekstilschtschik Iwanowo verwehrt der Schiedsrichter der Heimmannschaft einen klaren Elfmeter. Kommentator Wladimir Nikolsky empört sich hörbar. Stattdessen gibt es nur einen Freistoß für Torpedo. Der wird wirksam per Faust abgewehrt - allerdings von einem Feldspieler. Doch wieder lässt Schiedsrichter Miroshnichenko weiter spielen. Kommentator Nikolsky ist so außer sich, dass er das Mikrofon hinwirft und den Dienst quittiert. In den russischen Medien wird spekuliert, ob der Schiedsrichter einen monetären Anreiz für seine eklatante Doppel-Fehlentscheidung hatte. Für Kommentator Nikolsky so oder so eine Schande für den russischen Fußball.