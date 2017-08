Die Liebesgeschichte von Ryan Reynolds und Blake Lively:

2010 lernen sich die beiden bei den Dreharbeiten zu "Green Lantern" kennen. EIn Jahr später folgt das erste offizielle Date. 2012 werden Ryan Reynolds und Blake Lively beim Hauskauf in New York gesichtet. Nach nur elf Monaten Beziehung heiraten sie im US-Bundesstaat South Carolina. 2014 wird ihre erste Tochter geboren: James. 2016 kommt ihre zweite Tochter, Ines, kommt auf die Welt. Stolz zeigt sich die Familie auf dem "Walk of Fame" in Hollywood.