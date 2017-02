Wie eine Zecke hing er an ihrem Leben

Weitere Lesungen finden vom 3. bis zum 5 Februar im St. Pauli Theater statt. Tickets können hier erworben werden.





Szenen aus der Fotoprobe // Christian Redl liest: Wie eine Zecke hing er in ihrem Leben. Hatte Gerhard nicht eine Pistole in seinem Regal? Estibaliz C., die alle nur als zierliches, hilfs- und anlehnungsbedürftiges Persönchen kennen, machte sich nun mit einem bemerkenswerten Pragmatismus ans Werk. Aufnahmen vor Beginn // SPRECHERTEXT Wahre Geschichten, wahre Verbrechen, Gruseln garantiert bei Stern Crime L ive. Das True-Crime-Magazin kommt auf die Bühne. Premiere am Mittwoch im Sankt Pauli Theater Hamburg. Aufnahme Christian Redl // SPRECHERTEXT Durch die inszenierte Lesung führt Schauspieler Christian Redl. O-Ton Christian Redl (aus Antwort 1) Das geht mir schon sehr nah muss ich sagen und was mir wirklich nahe geht, ist die Kälte in der ganzen Geschichte. Also diese Frau hat nur ein einziges Problem: Die Entsorgung der Leiche. Das ist unverschämt schwierig. Szene aus Fotoprobe // Christian Redl liest. Und nun sitzt Gerhard auf dem Schreibtischstuhl. Zwei Tage sitzt er schon auf dem Schreibtischstuhl. Sie kann ihn nicht ewig dort sitzen lassen. Den Körper mit Alkohl übergießen und anzünden. Ein Versuch ist es wert. Doch Gerhard brennt nicht. Er qualmt bloß. Estibaliz C. beschließt Gerhard in der Tiefkühltruhe neben dem Schreibtisch einzufrieren. Doch wie kommt er dorthin? Sie geht in einen Baumarkt und kauft einen kleinen Hydraulikheber. Doch der bricht unter dem Gewicht zusammen. SPRECHERTEXT Eine wahre Geschichte, von stern-Redakteuren bis ins Detail recherchiert: Stern-Crime-Texte auf der Bühne, die Tiefgang haben. O-Ton Christian Redl (aus Antwort 8) Dass man mit auf die Reise kommt in diesen dunklen Keller und sich dann mal anguckt. Diesen Ablauf. Und sich mal ganz genau zu Gemüte führt. Und sich das vorstellen kann, plötzlich, was da wirklich passiert. Szene aus Lesung SPRECHERTEXT Dass ein Magazin den Weg auf die Theaterbühne findet, hat es so noch nicht gegeben. O-Ton Guiseppe di Grazia Wenn wir schon diese literarischen Geschichten machen, warum bringen wir sie dann nicht auf die Bühne, warum bringen wir sie nicht ins Theater? Wir haben uns zusammengesetzt und waren uns recht schnell einig, dass wir dieses Experiment probieren wollen und sind heute Abend sehr glücklich, dass es ein sehr schöner Erfolg ist. Leute im Foyer SPRECHERTEXT Ruhig schlafen - das wird nach diesem Abend schwierig. O-Ton-Collage von Gästen Genial! Spannend auf jeden Fall! Hammer Sehr spannend  Fesselnd, aber ich fand Christian Redl auch echt gut als Sprecher. Faszinierend auf jeden Fall. Und fand aber auch die erste Geschichte ein bisschen erschütternder, unter die Haut gehend. Es ist einfach toll rüber gebracht, toll erzählt - selbst wenn man die Geschichten schon gelesen hat. Das einfach noch mal so vorgelesen zu bekommen, ist schon sehr beeindruckend. Und das so erzählt bekommen, das ist eben nochmal was anderes als wenn man es selbst liest. Schlussapplaus Stimmungsbilder SPRECHERTEXT Wer die Premiere verpasst hat, kein Problem. Christian Redl liest noch bis 5. Februar die gruseligsten Geschichten aus Stern Crime im Sankt Pauli Theater in Hamburg vor. Für Kurzentschlossene gibt es noch Restkarten an der Abendkasse