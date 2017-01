Kite-Surferin entgeht einer Hai-Attacke

Der Fitzgerald River Nationalpark in Western Australia. Das Surfer- und Kite-Paradies lockt jedes Jahr tausende Wassersportler an seine Strände und ins Wasser. Doch dort lauern auch Gefahren. Bloggerin Isabelle Fabre muss das beinahe am eigenen Leib erfahren. Die leidenschaftliche Kite-Surferin entdeckt unter sich eine schwarze Gestalt. Zunächst nimmt sie an, es sei der Schatten ihres Schirms. Dann denkt sie an einen Delfin, doch die Wahrheit sieht ganz anders aus: Es ist ein weißer Hai, groß genug, um der Französin richtig gefährlich zu werden. Das Tier umkreist sie immer wieder - genau wie Haie es mit ihrer Beute tun. Da weiß sie, wer sie dort besucht. Sofort versucht sie aus dem Wasser zu kommen, doch der Wind ist nicht stark genug, sodass sie immer wieder ins Wasser fällt. Am Ende kann sie sich an Land retten.