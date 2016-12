Weihnachten ist vorbei, doch die kleine Cooper aus den USA wird dieses Fest wohl niemals vergessen. Weil sie ihrem Vater mehrfach widerspricht, denkt er sich, er wirft ein Weihnachtsgeschenk für Cooper noch vor der Bescherung einfach in den Kamin. Das Entsetzen kennt keine Grenzen. Was Cooper nicht wusste: Das Paket war leer. Am Ende ist die Welt also wieder heil und Cooper bekommt das, was sie sich gewünscht hat. Ein Hatchimal, eine Art übergroßes Tamagotchi.