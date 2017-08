"Finanztest": Diese 23 Girokonten sind noch kostenlos

Bei den Gebühren für Girokonten werden die Banken immer kreativer. Ob beim Geldabheben, bei Überweisungen oder dem Ausstellen von Giro- und Kreditkarten - Bankkunden müssen mittlerweile genau hinschauen, was noch kostenlos ist. Laut einer Untersuchung der Zeitschrift "Finanztest" nehmen die Preiserhöhungen teilweise absurde Züge an. So sei bei der Frankfurter Volksbank für Kunden, die das Girokonto mit Einzelabrechnung nutzen, das Geldabheben nur während der Geschäftszeiten der Bank kostenfrei. Wer außerhalb der Geschäftszeiten Geld abhebt, muss auch am Automaten eine Gebühr bezahlen.

Andere Banken nehmen ebenfalls Gebühren von ihren Kunden fürs Geldabheben am eigenen Automaten. Bei manchen Anbietern kostet jede eingesetzte SMS-Tan Geld, wieder andere machen das Ausstellen von Kredit- oder Girokarten teuer. Insgesamt prüfte " Finanztest" 231 Kontomodelle von 104 Banken. Nur 23 Angebote waren komplett und ohne Bedingungen kostenlos. Bei Gratisangeboten mit Filiale kommen überregional laut Test sogar nur vier Banken in Frage: Santander Bank, Santander Consumer Bank, Sparda Hessen und PSD Niederbayern-Oberpfalz. Dazu kommen einige regionale PSD-Banken sowie die Sparda München. Wer auf eine Filiale verzichten kann, hat zudem noch einige Direktbanken zur Auswahl. Dass das Konto online geführt wird, haben die Tester bei ihrem Vergleich ohnehin schon für alle Angebote angenommen. Wer offline unterwegs ist, zahlt in der Regel drauf.

Überregionale Angebote Kostenloses Konto* Filialen? 1822direkt GiroSkyline Nein Comdirect Bank Girokonto Nein Consorsbank Girokonto Nein DKB Cash Nein Edekabank Edeka-Konto Nein ING-DiBa Girokonto Nein N26 Girokonto Nein Norisbank Top-Girokonto Nein PSD Niederbayern-Oberpfalz Mein GiroDirekt Ja Santander Bank 1 2 3 Girokonto Ja Santander Consumer Bank Girokonto Kombi Ja Sparda Hessen Giro Ja Wüstenrot Bank Top Giro Nein Regionale Angebote PSD Hessen-Thüringen GiroOnline Ja PSD Karlsruhe-Neustadt GiroDirekt Ja PSD Kiel GiroDirekt Ja PSD Koblenz GiroDirekt Ja PSD Köln GiroDirekt Ja PSD München GiroDirekt Ja PSD Nürnberg GiroDirekt Ja PSD RheinNeckarSaar GiroDirekt Ja PSD Rhein-Ruhr GiroDirekt Ja Sparda München Girokonto Online Ja * Online-Kontoführung

"Finanztest" betont aber, dass nicht für jeden Kunden ein komplett kostenloses Konto das richtige sein muss. Wer persönliche Beratung schätzt, sei bei einer Filialbank in seiner Nähe richtig. Ausufernde Gebühren muss aber niemand akzeptieren. "Finanztest" rät: "Wer mehr als 60 Euro im Jahr - die Kosten für die Kreditkarte nicht eingerechnet - für sein Girokonto ausgibt, sollte sich ein neues Konto suchen."

