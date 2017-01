Arbeitsmarkt: Wintertief ist schwächer als in Vorjahren

Der Winter setzt dem Arbeitsmarkt in Deutschland zum Jahreswechsel nicht so stark zu wie in den Vorjahren. Die Bundesagentur für Arbeit verzeichnete mit rund 2,78 Millionen Arbeitslosen die geringste Zahl in einem Januar seit 26 Jahren. Der Chef der Bundesagentur für Arbeit Frank-Jürgen Weise am Dienstag in Nürnberg: „Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat sich gut entwickelt. Im November 2016, das sind die aktuellen Zahlen die vorliegen, gingen 31.716.000 Menschen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach. Mit einem Plus von 323.000 liegt die Beschäftigung damit deutlich über dem Vorjahr. Und die Beschäftigung steigt weiter. Der Anstieg ist nicht mehr ganz so stark." Und mit dem Blick in die Zukunft gerichtet, äußerte sich Weise durchaus optimistisch: „Der Ausblick auf die kommenden Monate ist in unserer Perspektive positiv. Das Arbeitsmarktbarometer des IAB beruht ja auf Einschätzungen der 156 Agenturen. Es signalisiert für die kommenden drei Monate eine günstige Entwicklung bei der Arbeitslosigkeit und bei der Beschäftigung." Freude auch bei der Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) in Berlin am Dienstag: "Das neue Jahr hat auf dem Arbeitsmarkt ein guten start hingelegt. Nach den guten Prognose für die Wirtschaft, ist das für mich besonders erfreulich heute mit sehr guten Nachrichten von Arbeitsmarkt aufwachen zu können. Im Januar ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum früher gesunken." Die Experten des Forschungsinstituts der Bundesagentur für Arbeit gehen für das Gesamtjahr von einem weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit aus. Im späteren Jahresverlauf sei aber ein Anstieg der Arbeitslosenzahl möglich, weil Flüchtlinge nach Abschluss von Integrations- und Sprachkursen vermehrt dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stünden.