Spekulationen auf längerfristig niedrige US-Zinsen haben dem Dax am Montag erneut Auftrieb gegeben. Der Leitindex legte zur Eröffnung zunächst um 0,5 Prozent zu. Viele Börsianer blicken aber auch zum G20-Treffen in China. Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank: "Wir haben eine grundsätzliche Situation, dass die Notenbanken eigentlich die Treiber der Weltwirtschaft sind. Die halten so die Weltwirtschaft mit dem Kopf einigermaßen über Wasser. Dauerhaft allerdings kann das nicht funktionieren, da bräuchte man eigentlich die Politik, in dem Fall auch Entscheidungen der G20, die letztendlich die weltwirtschaftliche Dynamik vorantreiben müssten, durch Strukturreformen. Da müsste man Einigkeit erzielen. Aber diese Einigkeit, die sehe ich nicht. Deshalb bin ich da relativ skeptisch über wirklich konkrete Ergebnisse beim G20-Treffen." Die US-Indizes eilten in den vergangenen Wochen von Rekordhoch zu Rekordhoch, während dem Dax noch rund 700 Punkte zu einer neuen Bestmarke fehlen. Unterdessen flammten am Ölmarkt die Hoffnungen auf eine baldige Begrenzung der weltweiten Überproduktion wieder auf. Insidern zufolge wollen Saudi-Arabien und Russland am Rande des G20- Gipfels eine gemeinsame Erklärung zum Ölmarkt abgeben.