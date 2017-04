Börsianer feiern Wahlausgang in Frankreich

Die Erleichterung an der Börse nach den Präsidentschaftswahlen in Frankreich ist riesig: Der Dax legte am Montag zu Handelsbeginn um mehr als 2 Prozent zu und stieg im weiteren Verlauf des Handels auf ein neues Rekordhoch. Als sicher geltende Anlagen wie Gold und Bundesanleihen flogen im Gegenzug aus den Depots. Der Euro zog im Vergleich zum Dollar deutlich an. Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich am Sonntag siegte der unabhängige Kandidat Emmanuel Macron. Er stellt sich nun am 7. Mai in der Stichwahl Marine Le Pen vom rechtsextremen Front National. Früheren Umfragen zufolge hat der europafreundliche Macron gute Chancen, Frankreichs neuer Präsident zu werden. Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank warnt aber vor viel voreiligen Schlüssen: "Hier wird gefeiert. Was genau gefeiert wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Natürlich ist es klar, dass die Wahl in Frankreich ein wesentlicher Faktor dazu ist. Aber es handelt sich hier um den ersten Wahlgang. Und eigentlich haben die Börsen gezeigt, dass sie nicht unbedingt der Hort der Weisheit und des Wissens sind, wenn es um zukünftige Entwicklungen geht. Das hat man bei Trump gesehen, beim Brexit gesehen. Und deshalb warne ich hier zur Vorsicht, denn noch hat der linksliberale Macron, der Kandidat des bürgerlichen Lagers, eben noch nicht die Präsidentschaftswahl gewonnen." Besonders begehrt bei Anlegern waren Banken. Deutsche Bank und Commerzbank waren mit Abstand die gefragtesten Werte im Dax. Analysten der Deutschen Bank empfahlen Anlegern, ihr Engagement bei Banken der Euro-Zone nun zu erhöhen.