Zum Abschluss der aktuellen Staffel verwandelt sich die Höhle der Löwen kurzzeitig in eine Spielhölle. Das Start-up Casino4Home verleiht professionelle Casino-Spieltische und Spielautomaten für private Partys oder Weihnachtsfeiern. Die drei Gründer sind selbst leidenschaftliche Pokerspieler. Um die Spielleidenschaft der Löwen zu wecken, laden sie sie zu einer Partie Roulette mit Spielgeld ein.

Als es um echtes Geld in Form eines Investments geht, sind vier Löwen schnell raus. Nur Jochen Schweizer erkennt sich in den drei Gründern selbst wieder. "Ihr seid in einer Situation, in der ich vor 25 Jahren war." Der Ex-Stuntman hat damals angefangen, Bungee Jumping anzubieten, und darauf sein Erlebnis-Imperium aufgebaut. Einen ähnlichen Aufstieg will er auch den Jungs von Casino4Home ermöglichen und steigt für 50.000 mit 25,1 Prozent ein. Und gibt schon mal die Richtung vor: In drei Jahren will er den Umsatz auf eine Million verzehnfachen, "sonst macht's keinen Spaß". Die Gründer haben den passenden Spielpartner gefunden.

Gesund & Mutter: kein Deal in der "Die Höhle der Löwen"

Gesunde, nahrhafte Speisen, die Mütter ohne großen Aufwand zubereiten können - das ist die Idee von Susi Leyck. Vor drei Jahren wurde sie selbst Mutter und fand vor lauter Stillen, Wickeln und Kinderwagenschieben keine Zeit mehr zum Kochen. Fast Food ist aber auch nicht gerade das Richtige für stillende Mütter. "Es gibt Tausend Lieferdienste, aber nichts was speziell für Mütter in der Stillzeit ist", sagt Susi Leyck. Mit "Gesund & Mutter" bietet sie nun selbst hochwertiges Essen in Einweckgläsern an.

Das hat allerdings seinen Preis: 8,50 Euro kostet ein Glas mit Putencurry, Königsberger Klopsen oder Rindergulasch. 2500 Gläser hat Leyck bislang verkauft. Die Löwen bezweifeln, dass sich zu diesem Preis ein Massenpublikum erreichen lässt. Daher steigt niemand ein - obwohl die Kostproben allen schmecken.

Nie mehr Laufmaschen

Eigentlich sind Pia Buck und Daniel Moser Spezialisten für den Innenraum von Autos. Doch dann kam den beiden Designern, die nicht nur beruflich ein Paar sind, die Idee für ein ganz anderes Produkt: eine Strumpfhose, die nicht nur gut sitzt und aussieht, sondern auch wesentlich robuster ist als alles, was es auf dem Markt gibt. Bataillon Belette heißt ihre unkaputtbare Strumpfhose, die endlich Schluss machen soll mit nervigen Laufmaschen. Dafür sorgt eine Kombination aus robusten Garnen und besonderer Stricktechnik. Judith Williams macht den Kratztest mit der Metallbürste und siehe da: keine Laufmasche. Nach ein bisschen hin- und herzupfen sieht die Strumpfhose aus wie neu. Ralf Dümmel ist überzeugt: "Ihre Strumpfhose gehört überall hin." Er steigt für 60.000 Euro mit 30 Prozent in die Firma ein.



Der stern hat die Strumpfhose getestet:

Hängende Gärten fürs Wohnzimmer

Der nächste Kandidat ist ein Beispiel dafür, dass eine gute Idee noch kein gutes Unternehmen ist. Niklas Weisel hat mit Botanic Horizon ein neuartiges Bepflanzungssystem entwickelt, das beeindruckt. Die Pflanzen wachsen nicht nebeneinander in der Erde, sondern übereinander an Schnüren. In den Schnüren sind Samen, bewässert wird von oben mit einer Nährstofflösung. Mit dem System kann man Salat, Gemüse und Kräuter in den eigenen vier Wänden züchten. Das Problem: Die hängenden Gärten fürs Wohnzimmer sind noch nicht marktreif. Eine benötigte Wachstumslampe ist noch in der Entwicklung, die Herstellungskosten liegen bei mehreren Hundert Euro. Ganze fünf Produkte sind erst verkauft. Der grüne Daumen der Löwen zeigt nach unten, zumal sie die Unternehmensbewertung mit drei Millionen Euro als zu hoch erachten.

Fleißige Bienchen für verzweifelte Studenten

Wenn Studenten in ihrem Studium nicht weiterkommen, können Sie sich an Studybees wenden. Die vier jungen Gründer, die zum Teil selbst noch studieren, haben eine Onlineplattform entwickelt, auf der Studenten Nachhilfe, Crashkurse und Repetitorien buchen können. Die Löwen finden das Angebot löblich, haben aber am Geschäftsmodell ihre Zweifel. Denn Geld verdient das Start-up nur mit den selbst organisierten Kursen. Für die Vermittlung fremder Nachhilfelehrer nimmt Studybees keine Provision. Die Ertragsaussichten sind den Löwen zu mager, daher lassen sie die Bienchen alleine weitermachen.

Try Foods kann sich den Löwen aussuchen

Wer neue Genuss-Produkte ausprobieren will, aber sich nicht entscheiden kann, ist bei Try Foods richtig. Das Unternehmen von Jörn Gutowski bietet Probiersets zu Kaffee, Schokolade, Salz, Öl und mehr an. Jeweils fünf Geschmacksproben eines Produkts enthält ein Set. Die Sorte, die bei der Verkostung am besten abschneidet, kann man in größerer Packung nachbestellen. Das Konzept und die Art des Gründers kommen gut an: "Sie treffen bei mir zu 100 Prozent ins Schwarze", lobt Schweizer, der die geforderten 100.000 Euro für 20 Prozent bezahlen würde.

Auch Ralf Dümmel hat Interesse, fordert aber 25,1 Prozent der Anteile: "Ich hätte einen Riesenspaß das mit Ihnen großzuziehen." Doch das Rennen macht Frank Thelen, der ebenfalls 100.000 Euro für 20 Prozent bietet. Gutowski und Thelen machen den Deal. Mehr Pitches und Deals gibt es im Jahr 2017. Die vierte Staffel "Die Höhle der Löwen" ist schon angekündigt.