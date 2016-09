In der sechsten Folge von "Die Höhle der Löwen" kämpfen erneut sechs Gründer um ein Investment der finanzkräftigen Löwen. Wir verraten schon vorab, welche Start-Ups die Jury um Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Ralf Dümmel, Frank Thelen und Jochen Schweizer mit welcher Idee überzeugen wollen.

Sie haben die bisherigen Folgen der Gründershow auf Vox verpasst?

frooggies: Vitaminbombe in Pulverform

Frische Früchte sind gesund und lecker. Ob in schmackhaften Smoothies, Müslis oder Joghurts - die Vitaminbomben erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Doch einen Nachteil haben die gesunden Leckereien: Sie verderben häufig sehr schnell. Aus diesem Grund entwickelten Philippe Nissl, 32, Sarah Nissl-Elkuch, 32, und Patrick Elkuch, 33, aus Liechtenstein eine Lösung und brachten gefriergetrocknete Früchte in Pulverform auf den Markt - "frooggies" war geboren. Die unbehandelte Frischware wird ganz ohne Zucker, Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe gemahlen. Durch die schonende Herstellung werden Farbe, Vitamine und Aromen erhalten. Das Resultat: Die gesunden, pulverisierten Früchte lassen sich ohne großen Aufwand, ohne das Schnippeln und die lästigen Restabfälle in den täglichen Speiseplan integrieren. Seit Mitte April 2015 gibt es das in Deutschland hergestellte Fruchtpulver online zu kaufen. Kann das "frooggies"-Team bei den Löwen einen Deal ernten oder werden die Investoren ihren Traum von 40.000 Euro für 10 Prozent Unternehmensanteile pulverisieren?



Lizza: Superfood-Pizza in "Die Höhle der Löwen"



Eine kleine Revolution des Pizza-Marktes - zumindest den Teig betreffend - streben Marc Schlegel, 29, und Matthias Kramer, 31, an. Die beiden Gründer aus Frankfurt schaffen mit ihrer Low-carb-Pizza "Lizza" eine glutenfreie, kohlenhydratarme und proteinreiche Alternative zum konventionellen Teig. Statt aus Weizen besteht der Lizzateig aus Lein- und Chiasamen. Eigentlich wollten die beiden gemeinsam eine App entwickeln. Doch beim Brainstorming mit Freunden, wie diese App aussehen könnte, waren die so begeistert von der selbstkreierten Superfood-Pizza, dass der Plan kurzfristig geändert wurde. Marc und Matthias kündigten ihre Jobs und machten sich daran, die Pizzarevolution einzuläuten. Lange tüftelten sie am Rezept, um 2015 mit den ersten Verkäufen zu starten. Um zu überprüfen, ob die "Lizza" beim zahlenden Kunden genauso gut ankommt, wie im Freundeskreis, zogen die Freunde mit einem Foodtruck los und verkauften auf Festivals. Der Erfolg bestärkte die beiden und sie machten weiter, bisher sind über 100.000 Euro in das Projekt geflossen. Der Foodtruck wurde verkauft und ein Online-Shop gestartet. Hier treffen täglich etwa 50 Bestellungen ein. Langfristig wollen Matthias und Marc den Einzelhandel erobern. Dafür ist aber dringend neues Kapital nötig und natürlich ein Partner, der das passende Know-how mitbringt. Die Gründer bieten den Löwen 10 Prozent ihrer Firmenanteile, im Gegenzug fordern sie 150.000 Euro.





Mach Dich Bunt: Holi-Farben für die Privatparty



"Mit meinen Produkten möchte ich die Welt ein wenig bunter machen”, gibt Alexander Gomer, 27, aus Fürstenau sein Ziel aus. Der gelernte Speditionskaufmann ist ein großer Fan der sogenannten Holi-Festivals, die ihren Ursprung im Hinduismus haben und sich mittlerweile auch in Deutschland großer Beliebtheit erfreuen. Highlights sind die Farbcountdowns der DJs, woraufhin die Besucher eine Handvoll Farbpulver in die Luft werfen. Das war die Initialzündung für seine Firma "Mach Dich Bunt”. Über einen Onlineshop vertreibt er sechs verschieden Farben des Holi-Pulvers, welches in seiner üblichen Variante jedoch nicht in geschlossenen Räumen genutzt werden kann. Also entwickelte Alexander Gomer die Alternative Ko(r)nfetti. Es ist biologisch abbaubar, wasserlöslich, nicht abfärbend, besteht aus Maisstärke und ist mit Lebensmittelfarbe eingefärbt. Angeboten wird es sowohl in Tüten als auch in Kissen verpackt. Um sein Unternehmen und sein Lizenzsystem "The Pillow Fight” (Kissenschlacht-Partys) weiter nach vorne zu bringen, benötigt er 100.000 Euro und würde dafür 10 Prozent seiner Firmenanteile abgeben. "Mit den 'Löwen' habe ich eine ganz besondere Schlacht vor - und die wird bunt!” verspricht der Niedersachse.

My Beauty Light: Nie wieder Schmink-Fehler?



Es werde Licht! Denn die häufigsten Schmink-Fehler entstehen durch die falsche Beleuchtung. Vom Rouge-Overkill bis zur fleckigen Foundation - schuld ist zu dunkles sowie ungleichmäßiges und farbverfälschendes Licht. Harmonieren die verwendeten Produkte mit dem Teint im Bad noch super, kann sich das bei Tageslicht schnell ändern. Dieses Problem möchte Susi Armonies, 31, aus Kassel mit den LED-Leuchten "My Beauty Light" lösen. Mit Saugnapfhalterungen werden die Leuchten einfach und flexibel am Spiegel befestigt, simulieren Tageslicht und geben Farben nahezu unverfälscht wieder. Durch die frontale und gleichmäßige Ausleuchtung des Gesichts können überall ganz schattenfrei die optimalen Lichtverhältnisse für makellose Make-ups und die perfekte Pflege geschaffen werden. "My Beauty Light" ist sowohl für den Privatgebrauch als auch für professionelle Make-up-Artisten und Stylisten einsetzbar. Seit 2015 können die Schminkleuchten bereits über den eigenen Online-Shop erworben werden. Bei "Die Höhle der Löwen" stellt die "My Beauty Light"-Gründerin ihr Licht nicht unter den Scheffel: Ihr Ziel ist es 80.000 Euro für 15 Prozent an ihrem Unternehmen abzustauben.

VOCIER: Besonders robuste Gepäckstücke



Geschäftsreisende kennen das Problem: Wie verreist der Anzug knitterfrei im Handgepäck? Entweder muss die Kleidung vor dem nächsten Termin noch aufgebügelt werden oder man hat neben dem Trolley auch noch einen Kleidersack zu transportieren. Die beiden ehemaligen Investmentbanker Michael Kogelnik, 29, aus Wien und Vinzent Wuttke, 28, aus Düsseldorf kennen das aus ihrer eigenen Erfahrung und entwickelten ihr eigenes Gepäcklabel: VOCIER steht für zeitlos elegante Gepäckstücke, die mit ihrem patentierten Konzept das Reisen revolutionieren sollen. Die einzelnen Produkte, die einen knitterfreien Transport der Kleidung ermöglichen, sind aus innovativen Materialien wie hochfesten Kunststoffen aus dem Automobilbau und italienischem Leder gefertigt. VOCIER wurde 2012 nach mehreren Jahren der Entwicklung gegründet; die Produkte sind durch Patente geschützt. Ziel ist es, Taschen und Koffer zu entwerfen, die ein deutliches Statement sind - ganz unabhängig von vorübergehenden Modetrends. Zu ihrem Kundenkreis gehören vorwiegend Geschäftsmänner aus Asien, USA und Europa. Um auch die weiblichen Geschäftsreisenden für sich zu gewinnen, möchten die Gründer eine spezielle Edition für Frauen entwickeln. Doch dafür benötigt VOCIER Kapital. Für 250.000 Euro bieten Kogelnik und Wuttke fünf Prozent ihres Unternehmens an. Ob einer der "Löwen" auf den Deal eingehen wird?

WeCharge: Ladestation für daheim



Mobilität via Elektrizität ist kein Zukunftsszenario mehr. Doch die richtige Ladestation für ein Elektroauto zum richtigen Zeitpunkt zu finden kann mancherorts problematisch sein. Aktuell gibt es zwar öffentliche Ladestationen, doch Andreas Fesl, 40, möchte auch private Haushalte mit einer Ladestation ausstatten. Via App lässt sich diese mit dem Smart Phone steuern und auch der Verbrauch soll sich so abrechnen lassen. Für 30 Prozent seiner Firmenanteile möchte Felsl drei Millionen Euro von den "Löwen” - die höchste Summe, die bisher ein Gründer in "Die Höhle der Löwen” gefordert hat. "Ich glaube, dass ist die Mindestsumme und man muss schnell sein. Da hilft es auch nicht, Patente anzumelden”, so der Schweizer über seine Entwicklung "WeCharge”. "Ich habe mir sechs Monate Zeit gegeben, um das durchzuziehen und finanzieren zu können. Wenn ich es nicht schaffe, lasse ich es bleiben.” Was sagen die "Löwen” zu der Idee? Werden sie Fesl unterstützen oder ist das bereits das Ende von "WeCharge”?