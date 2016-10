In der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen" standen am Dienstagabend wieder sechs Jungunternehmer mit ihren Ideen vor der Jury. Alle hofften auf ein Investment durch einen der "Löwen" Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Ralf Dümmel, Frank Thelen und Jochen Schweizer. Wer sich am Ende freuen konnte, erfahren Sie hier.

Earebel - Kopfhörer und Mütze in einem

Dietmar Hirsch, 39, und Manuel Reisacher, 35, vermissten eine befriedigende Lösung, bei kalten Temperaturen auch mit der Mütze auf dem Kopf komfortabel mit dem Kopfhörer Musik zu hören. Also entwickelten sie gemeinsam mit einem namhaften Kopfhörer-Hersteller "Earebel" - eine Mütze, in die der Hörer integriert ist. Zur Weiteren Entwicklung ihres Unternehmens hoffen die Immenstädter auf 125.000 Euro von den Löwen. Dafür bieten sie 10 Prozent am Unternehmen an.

Die Löwen sind unsicher: Besteht genug Nachfrage nach Earebel? Auch die Verarbeitung der Mützen überzeugt nicht alle Investoren. Ralf Dümmel möchte dennoch einsteigen: Er bietet 125.000 Euro für 30 Prozent. Die Gründer willigen ein.

Filii-Barefoot – Barfußschuhe für Kinder

Ein guter Kinderschuh soll schützen und nicht stützen – diesen Grundsatz haben sich Brigitte und Thorsten Weiß aus Sindelfingen als Credo für ihr Produkt erwählt. Ihre Barfußschuhe sollen Kindern dabei helfen, gesunde Füße zu erhalten und einen natürlichen Gang zu entwickeln. Um Filii-Barefoot weiter auszubauen, benötigen die 42-Jährige und ihr 40-jähriger Mann 125.000 Euro. Den Löwen winken 10 Prozent am Unternehmen.

Vier der fünf Löwen glauben an das Konzept von Filii-Barefoot. Nur Frank Thelen vertraut eher dicken Schuhsohlen. Trotzdem soll's nicht klappen: Am Ende wünschen alle Löwen dem Familienunternehmen viel Glück, ins Schuhbusiness einsteigen will aber niemand.

my Chipsbox – Biosnacks in "Die Höhle der Löwen"

Ebru und Erol Kaynak produzieren Kartoffel- und Gemüsechips aus Biozutaten, vegan und glutenfrei. Die Lebensmitteltechnikerin und der Investmentbanker wollen mit "my Chipsbox" die Regale im Einzelhandel erobern. Dafür wünschen sie sich 200.000 Euro Investment, für die sie 12,5 Prozent ihrer Anteile abgeben würden.

Die Verkostung läuft perfekt, allen Investoren schmeckt es. Am Ende muss sich das Unternehmer-Ehepaar entscheiden: Beteiligen sie Frank Thelen und Judith Williams für 300.000 Euro mit 30 Prozent an ihrem Start-up oder wählen sie Ralf Dümmel? Sein Angebot entspricht genau den Vorstellungen der Gründer, der Deal geht an ihn.

Marvel Boy - der Roboter, der Eis serviert

Der Kunde wählt aus welches Softeis er möchte, und Marvel Boy zapft es ihm. Matthias Gering entwickelte den Prototypen, nachdem er auf einer Messe von einem Roboter inspiriert wurde. Nun möchte der 37-Jährige aus Wilen-Gottshaus in der Schweiz Marvel Boy nochmals verbessern und bittet die Jury um 250.000 Euro. Den Löwen winken dafür 30 Prozent an der Firma.

Der Marvel Boy serviert das Eis wie er soll, das erhoffte Angebot bekommt Matthias Gering aber nicht. Die Investoren fürchten, dass sich von dem vergleichsweise teuren Eisroboter nicht besonders große Stückzahlen verkaufen lassen.

Scuddy - ein zusammenklappbarer E-Roller

"Scuddy" mutet an wie die Mischung aus einem Roller und einem Segway. Der Clou der Erfindung von Tim Ascheberg, 34, und Jörn Jacobi, 32: Das Fahrzeug lässt sich zu einem kompakten Würfel zusammenklappen, soll so auch für Pendler interessant sein. Zudem lässt sich der Akku innerhalb einer Stunde wieder aufladen. Um das Know-how der Löwen in ihr Unternehmen zu holen, machen die Kieler der Jury ein ungewöhnliches Angebot: Für lediglich einen Euro bieten sie ein Zehntel ihrer Firma an.

Die Jury ist an dem Elektroroller interessiert, Frank Thelen dreht eine Proberunde im Studio. Die Angebote kommen dann aber von anderen Investoren: Carsten Maschmeyer bietet sein Netzwerk für 20 Prozent Beteiligung an. Die Erfinder von Scuddy nehmen aber lieber gleich zwei Löwen mit an Bord: Jochen Schweizer und Ralf Dümmel bekommen für 100.000 Euro 25,1 Prozent an dem Unternehmen.

Wizardo - Partymasken aus Latex

Wer noch nach einer täuschend echten Gruselmaske für Halloween sucht, wird eventuell bei "Wizardo" fündig: Steffen Oppermann aus Halstenbek kreiert seit Jahren lustige und gruselige Masken, nun hat der 39-Jährige aus seinem Hobby ein Geschäft gemacht. Um sein Angebot weiter auszubauen, sucht er einen Investor. Für 85.000 Euro bietet er 20 Prozent an Wizardo an.

Die Löwen loben zwar die Kreativität und den Unternehmergeist des Maskenschöpfers, am gruseligen Geschäft möchte sich aber niemand beteiligen.