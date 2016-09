Die Vox-Sendung "Die Höhle der Löwen" geht in die dritte Runde. Neu in der Jury sitzen Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel. Frank Thelen, Judith Williams und Jochen Schweizer sind auch bei dieser Staffel dabei. In jeder Sendung kämpfen Gründer um das Geld und das Know-how der Jury-Mitglieder.

+++ Diese Gründer wollen in Folge sechs ans Geld der Investoren +++

In "Die Höhle der Löwen" kämpfen am Dienstag wieder sechs Start-ups um Deals mit den Investoren: frooggies, Lizza, Mach Dich Bunt, My Beauty Light, VOCIER und WeCharge wollen ihre Ideen mit dem Geld der Jury weiter voranbringen. Wir stellen die Gründer der sechsten Folge schon einmal vor.

+++ Grillido-Gründer beschaffen sich anderweitig eine halbe Million +++

Mit fettarmen Würstchen traten die Grillido-Gründer Michael Ziegler und Manuel Stöffler in der "Höhle der Löwen" auf. Frank Thelen wollte investieren und bot 100.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile. Doch die Grillido-Gründer fühlten sich unter Wert verkauft und lehnten ab. Selbstbewusstsein, was sie sich offensichtlich leisten konnten. Wie das "Handelsblatt" berichtet, sind nun andere namhafte Investoren eingestiegen: Die Flixbus-Gründer André Schwämmlein, Jochen Engert und Daniel Krauss investierten ebenso, wie die MyMuesli-Gründer Hubertus Bessau, Max Wittrock und Philipp Kraiss. Insgesamt 500.000 Euro erhielt Grillido. Wieviele Anteile die Gründer dafür abgeben mussten, verrieten sie nicht. Der Deal sei aber besser als das Angebot in der Show, sagte Ziegle der "Gründerszene".

+++ Update zum Gloryfy-Deal: Thelen ist raus +++

Wie die Bild-Zeitung berichtet, ist Frank Thelen in den Verhandlungen nach der Sendung aus dem Deal ausgestiegen und wird doch nicht in Gloryfy Unbreakable investieren. Carsten Maschmeyer ist noch dabei, der Deal steht laut Gloryfy kurz vor dem Abschluss.

+++ Maschmeyer und Thelen steigen bei Gloryfy Unbreakable ein +++

Der Pitch von Gloryfy Unbreakable war der spannendste der Sendung. Nach langem Hin und her sagten Carsten Maschmeyer und Frank Thelen dem Gründer Christoph Egger ein Investment in Höhe von 750.000 Euro zu. Dafür verlangten sie allerdings je 10 Prozent der Unternehmensanteile. Egger wollte eigentlich weniger abgeben, benötigt die Hilfe der Löwen aber dringend, um den deutschen Brillenmarkt zu erobern. Auch nach der Sendung, die bereits im April abgedreht wurde, zogen sich die Verhandlungen offenbar in die Länge. "Wir sind in den Verhandlungen. Die Due-Dilligence-Prüfung ist durch und wir sind an den finalen Abstimmungen", sagt Egger dem stern. In Deutschland sind Gloryfy-Unbreakable-Brillen bereits im Onlineshop von Otto zu haben. Hier geht's zum Interview mit dem Gloryfy-Gründer.

+++ So lief die fünfte Folge der Höhle der Löwen +++

In der aktuellen Folge der Höhle der Löwen konnten sich drei Start-ups über ein Investment freuen. Außerdem gab es ein Wiedersehen der besonderen Art: Marvin Kruse wagte sich als erster Kandidat zum zweiten Mal in die Höhle der Löwen - mit einer komplett neuen Geschäftsidee. Hier können Sie die Highlights der Sendung nachlesen.

+++ Diese Start-ups kämpfen in Folge fünf ums Geld der Löwen +++

Brad Brat, Glasello, gloryfy, intueat, LaLatz und Papa Türk: In der fünften Folge von "Die Höhle der Löwen" buhlen erneut sechs Start-ups um ein Investment der Jury. Wir stellen Ihnen die Gründer und ihre Ideen schon einmal vor.

