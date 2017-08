Display-Schutz, Schuhanpasser, Bewegungshilfe - das sind weitere Gründer der neuen Staffel

Die Vox-Sendung "Die Höhle der Löwen" geht ab dem 5. September 2017 in die vierte Runde. Neu in der Jury sitzt Dagmar Wöhrl für den ausgeschiedenen Jochen Schweitzer. Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel. Frank Thelen und Judith Williams sind auch bei dieser Staffel dabei. In jeder Sendung kämpfen ambitionierte Gründer um das Geld und das Know-how der Jury-Mitglieder.

Zuletzt hatte das Format bis zu 3,4 Millionen Zuschauer. Allein ein Auftritt in der Show sichert den Jungunternehmern Aufmerksamkeit und eine Steigerung ihrer Bekanntheit. Die Ausstrahlung erfolgt dienstags, 20.15 Uhr auf Vox.



Untenstehend finden Sie Aktuelles zur vierten Staffel:

+++ Weitere Gründer der neuen Staffel bekannt +++

11. August: Nachdem die ersten Gründer der neuen Staffel von "Die Höhle der Löwen" bereits durchsickerten, wurden nun neue Jungunternehmer aus der neuen Staffel bekannt:

ProtectPax

Pascal Buchen, 25 Jahre alt, und der 21-jährige Anthony Filipiak aus Düsseldorf bieten für Smartphones und Tablets einen Displayschutz aus Flüssiggas an. Sie erhoffen sich eine Kapitalspritze in Höhe von 100.000 Euro und bieten dafür 15 Prozent an ihrer Firma.



Pascal Buchen, 25 Jahre alt, und der 21-jährige Anthony Filipiak aus Düsseldorf bieten für Smartphones und Tablets einen Displayschutz aus Flüssiggas an. Sie erhoffen sich eine Kapitalspritze in Höhe von 100.000 Euro und bieten dafür 15 Prozent an ihrer Firma. MovEAid

Die 67-jährige Anna Vonnemann und ihre Tochter Dindia Gutmann, 26 Jahre alt, sind quasi vom Schicksal zu ihrer Entwicklung "MovEAid" geführt worden. Dindia hatte als Baby einen Schlaganfall, seitdem ist sie halbseitig gelähmt. Der Rollstuhl drohte. Anna entwickelte daher eine Art künstliches Gleichgewichtsorgan, für sie. Für die Weiterentwicklung hoffen die beiden auf finanzkräftige Hilfe der Löwen.



Die 67-jährige Anna Vonnemann und ihre Tochter Dindia Gutmann, 26 Jahre alt, sind quasi vom Schicksal zu ihrer Entwicklung "MovEAid" geführt worden. Dindia hatte als Baby einen Schlaganfall, seitdem ist sie halbseitig gelähmt. Der Rollstuhl drohte. Anna entwickelte daher eine Art künstliches Gleichgewichtsorgan, für sie. Für die Weiterentwicklung hoffen die beiden auf finanzkräftige Hilfe der Löwen. Hearts4Heels

Birgit Unger hat ein Problem: Weil sie bei Schuhen eine Zwischengröße trägt, findet sie kaum mal ein Paar, das richtig gut passt. Aus dieser Not machte die 49-Jährige eine Tugend und entwickelte "Heart4Heels". Im Prinzip ist ihre Erfindung ein kleines Schaumstoffherz, mit dem Frauen ihre Schuhe auf jede Größe anpassen können. Um aus der Testphase herauszutreten, hofft die Gründerin auf das Geld der Löwen.





+++ Ralf Dümmel präsentiert seine DHDL-Deals auf QVC +++

9. August: Der investitionsfreudige "Höhle der Löwen"-Juror Ralf Dümmel hat nach einem Bericht von dwdl.de eine Kooperation mit dem Teleshopping-Sender QVC abgeschlossen. Landet er in der Show einen Deal, werden die Produkte auch unmittelbar danach bei QVC angeboten. Außerdem sollen die Gründer selbst die Chance erhalten, ihre Produkte im Teleshopping zu präsentieren, heißt es. Dümmel macht damit seiner Mit-Löwin Judith Williams Konkurrenz, die in der Vergangenheit des Öfteren ihre Nähe zu HSE24 als Trumpf ausspielen konnte.

+++ Das sind die ersten Gründer der vierten Staffel +++

7. August: Die ersten vier Start-ups der neuen Staffel sickerten bereits durch. Laut Vox werden unter anderem diese Ideen in der Sendung präsentiert:

Happybrush

Stefan Walter und Florian Kiener haben bereits für namhafte Unternehmen im Bereich Mundpflege gearbeitet, jetzt wollen sie mit ihrer "Happybrush" selbst durchstarten. Die elektrische Schallzahnbürste soll formschön und zu fairen Preisen ins Regal kommen. Das Ziel: "Elektrische Zahnbürsten, die man gerne benutzt und Produkte, die Freude machen", heißt es in einer Pressemitteilung des jungen Unternehmens. Die Aufsteckbürsten sollen deutlich preiswerter sein als bei der Konkurrenz. Komplettiert wird das Angebot von einer veganen Minz-Zahnpasta. Von den Löwen erhoffen sich die Münchner eine halbe Million Euro, dafür bieten sie ein Zehntel ihrer Firma an.

Fullscreen

Bigbox Berlin

Bei Gründer Steffen Tröger aus Berlin dreht sich alles um ausrangierte Seecontainer. Seine Idee: Er widmet und baut die übergroßen Frachtboxen um: Zu Pools, Wohnräumen, Arbeitsflächen, Bühnen oder öffentlichen Schließfächern. Die kann man dann kaufen oder mieten. Um sein junges Unternehmen weiter auszubauen, erhofft sich Tröger von den Löwen 300.000 Euro. Dafür winken dem Investor zehn Prozent von "Bigbox Berlin".

Bei Gründer Steffen Tröger aus Berlin dreht sich alles um ausrangierte Seecontainer. Seine Idee: Er widmet und baut die übergroßen Frachtboxen um: Zu Pools, Wohnräumen, Arbeitsflächen, Bühnen oder öffentlichen Schließfächern. Die kann man dann kaufen oder mieten. Um sein junges Unternehmen weiter auszubauen, erhofft sich Tröger von den Löwen 300.000 Euro. Dafür winken dem Investor zehn Prozent von "Bigbox Berlin". 3 Bears

Caroline Steingruber und Tim Nichols haben eine gemeinsame Leidenschaft: Porridge. Die Deutsche und der Brite haben den Haferbrei in London lieben gelernt. Jetzt wollen sie ihn als einfach zubereitetes und nahrhaftes Frühstück auch in Deutschland groß rausbringen. Dafür hoffen sie auf die Hilfe der Löwen - wer mit 150.000 Euro einsteigt, bekommt 15 Prozent an ihrer jungen Firma "3 Bears".

Caroline Steingruber und Tim Nichols haben eine gemeinsame Leidenschaft: Porridge. Die Deutsche und der Brite haben den Haferbrei in London lieben gelernt. Jetzt wollen sie ihn als einfach zubereitetes und nahrhaftes Frühstück auch in Deutschland groß rausbringen. Dafür hoffen sie auf die Hilfe der Löwen - wer mit 150.000 Euro einsteigt, bekommt 15 Prozent an ihrer jungen Firma "3 Bears". Morotai

Morotai hat einen hohen Anspruch: Auf dem harten Markt der Sportbekleidungshersteller wollen sich die Birkenfelder als innovatives Label etablieren, das die Balance zwisschen Stil und Funktion hält und außerdem Platz für smarte Technik bereitstellt: "Eine verdeckte Kabelführung und Taschen sorgen für die sichere Verstauung von Lifestylegeräten. Der Designfokus liegt exakt im Zusammenspiel zwischen Sportler und seinen technischen Accessoires", heißt es auf der Homepage von Morotai.

Um ihre Produkte weiterentwickeln zu können, hoffen die Gründer Rafy Ahmed, Waldemar Wenzel, Werner Strauch und Andreas Mair auf 75.000 Euro Investment, bieten dafür 15 Prozent an Morotai.

+++ Georg Kofler vertritt Judith Williams +++

Fullscreen

17. März: In einigen Sendungen wird Home-Shopping-Queen und Ur-Löwin Judith Williams krankheitsbedingt von einem neuen Löwen vertreten. Aufgrund einer starken Erkältung konnte Judith Williams nicht an allen Drehtagen für "Die Höhle der Löwen" teilnehmen.



Als Gast-Löwe sprang der Medienunternehmer Georg Kofler ein.

+++ Dagmar Wöhrl ersetzt Jochen Schweizer in der DHDL-Jury +++

Dagmar Wöhrl wird die neue Löwin in der DHDL-Jury. Die Juristin und Unternehmerin aus Nürnberg wird in der vierten Staffel Nachfolgerin des ausgeschiedenen Jochen Schweizer. "Ich freue mich auf diese neue Herausforderung", schrieb Wöhrl auf Facebook. "Aus meiner politischen Arbeit weiß ich, welche Hürden und Schwierigkeiten auf ein junges Unternehmen warten", zitierte Vox die 62 Jahre alte frühere "Miss Germany" in einer Mitteilung.

+++ Rückblick auf einige Produkte und Startups aus Staffel 3: +++