"Everysize" will für jeden Fuß den passenden Sneaker finden

Die Gründer des Online-Shops "Everysize" wollen ein Frust-Problem beim Schuhkauf aus der Welt schaffen: Dass es das Objekt der Begierde nicht mehr in der eigenen Größe gibt. Um das zu schaffen, haben Pascal Prehn sowie Denis und Eugen Falkenstein den Verkaufsprozess einfach umgedreht - in ihrer Suchmaschine für Online-Shops gibt der Kunde zunächst seine Schuhgröße an und kann im Anschluss aus den verfügbaren Modellen auswählen.



"Everysize"-Gründer machten aus ihrer Leidenschaft ein Geschäft

Die drei Gründer im Alter zwischen 30 und 39 Jahren haben damit eine Leidenschaft zum Beruf gemacht - denn sie sind nach eigenen Angaben absolute Sneaker-Fans: "Weltweit sind Sneaker angesagt wie nie zuvor. Früher waren sie einfach nur Lifestyle-Produkte, heute sind sie absolute Status-Symbole und erzielen bei Auktionen teilweise fünfstellige Beträge", sagt Prehn. "Everysize" ist seit 2015 im Netz und hat momentan nach Gründer-Angaben rund 15.000 Modelle von über 80 Marken in der Datenbank, darunter Mainstream-Fabrikate wie Adidas, Asics, Converse, New Balance, Nike, Puma, oder Vans, aber auch Liebhaber-Brands, darunter ohw?, Hummel, Karhu oder Zespa. Die drei Heilbronner haben nach eigenen Angaben mit ihrer Idee eine Weltneuheit geschaffen, wagen sich aber auch in einen extrem umkämpften Markt.