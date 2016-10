Nichts ist so nervig wie die Parkplatzsuche in der Innenstadt. Selbst wer in eine Tiefgarage oder in ein Parkhaus fährt, kurvt zunächst durch die Etagen, auf der Suche nach dem einen Parkplatz, der noch frei sein soll. Das kostet Zeit und Nerven. Und passt eigentlich überhaupt nicht mehr in unsere Zeit, in der alle Lebensbereiche von Apps profitieren.

Das dachten sich auch Maximilian Messing, Marik Hermann, Tobias Weiper und Sven Lackinger. Die vier Absolventen der WHU-Otto Beisheim School of Management haben Evopark erfunden, ein smartes Parkplatzsuchsystem mit integrierter Bezahlfunktion. Seit Ende 2014 gibt es Evopark, im Sommer stieg Porsche mit einer siebenstelligen Summe bei dem Unternehmen ein - das erste Investment in ein Start-up überhaupt. Offenbar haben die Evopark-Erfinder den richtigen Riecher gehabt. In der achten Sendung der dritten Staffel von "Die Höhle der Löwen" sollen auch die Löwen von der smarten App gelockt werden - ob das funktioniert?

Evopark erleichtert die Parkplatzsuche

Evopark kommt mit guten Voraussetzungen in die Show, denn in 19 Städten und 49 Parkhäusern ist das System schon verfügbar. Die Nörgeleien der Jury, dass halbgare Geschäftsidee in der Show präsentiert werden, ist zumindest bei Evopark vom Tisch. Autofahrer melden sich bei Evopark an und bekommen eine Parkkarte. Ab dann können sie das smarte Parksystem nutzen. Eine App zeigt dem Autofahrer freie Parkplätze in Tiefgaragen oder Parkhäusern an, das in der App befindliche Navi bringt ihn dorthin.



Statt ein Papierticket zu bekommen und später an einem Parkautomaten bezahlen zu müssen, erkennt eine Antenne per Funk die Karte im Auto. Die Schranke öffnet sich, die Bezahlung erfolgt monatlich direkt über Evopark. Kunden zahlen dafür entweder 5,49 Euro pro Monat (Vielparker) oder 0,39 Euro (Gelegenheitsparker). Außerdem kostet die Karte 5 Euro.

Steigt ein Löwe bei Evopark ein?

Da das System schon erfolgreich am Markt ist, fordern die Gründer eine saftige Summe von den Löwen: 1,5 Millionen Euro sollen die Investoren springen lassen. Dafür gibt es 15 Prozent der Anteile. Ob die Juroren sich locken lassen, ist fraglich - immerhin ist Porsche im Sommer 2016 eingestiegen, einige Monate nach der Aufzeichnung der Show.



