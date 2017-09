Für diese Automarken gibt es den automatischen Heckklappenöffner Go Simply

Ein Druck aufs Knöpfchen auf der Fernbedienung - und schon öffnet sich die Heckklappe. Allerdings nicht so richtig, denn eigentlich springt nur der Verschluss auf. Öffnen muss der Autobesitzer die Klappe immer noch per Hand. Nur teurere Modelle öffnen die hintere Klappe automatisch. Oder Autobesitzer mussten diesen Service bislang teuer nachrüsten.

Die Gründer von GB Tuning haben mit Go Simply eine Nachrüstmöglichkeit entwickelt, mit der auch Autobesitzer von Mittelklasseautos oder älteren Wagen in den Genuss einer automatischen Heckklappe kommen. Mit der Idee wollen sie am Dienstagabend in "Die Höhle der Löwen" (29. September, 20.15 Uhr auf Vox) auch die Jury überzeugen. Für 150.000 Euro sind die Gründer bereit, sich von 10 Prozent der Firmenanteile zu trennen.



Go Simply öffnet Heckklappen automatisch

Pluspunk der fünf Gründer Christoph Eisold, Jan-Lucca Sielski, Simon und Benjamin Gabriel und Alexander Wirtgen: Ihre Erfindung kostet Kunden nicht die Welt. Schon ab knapp 20 Euro können Autos umgerüstet werden. Allerdings kosten einige Modelle mehr. "Der Einbau ist kinderleicht. Man schraubt den Kugelkopf ab und setzt das System auf", sagt einer der Gründer dem "Weser-Kurier". "Mit unseren Einbausätzen können wir derzeit über 60 Modelle ausrüsten." Die Hersteller Volkswagen, BMW und Audi seien besonders gefragt bei den Kunden.

Hier eine Übersicht, in welche Autos Go Simply eingebaut werden kann und wie teuer die Sets sind:

Audi A1 99,99 Euro Audi A3, A4, Q5 ab 89,99 Euro BMW 1 ab 19,95 Euro BMW X1, X5 ab 39,99 Euro Citröen DS4 19,95 Euro Fiat Bravo 2 19,95 Euro Fiat Croma 2 39,99 Euro Ford Fiesta 79,99 Euro Ford Focus, Mondeo ab 19,95 Euro Ford C-Max 39,99 Euro Ford Kuga 99,99 Euro Kia Ceed GT 19,95 Euro Seat Altea, Exeo 89,99 Euro Seat Leon ab 39,99 Euro Skoda Fabia, Octavia, Rapid ab 19,95 Euro Skoda Superb 39,99 Euro VW Golf, Polo ab 19,95 Euro VW Passat, Scirocco 19,95 Euro VW Tiguan, Touran 99,99 Euro