Das wurde aus den "Höhle der Löwen"-Gründern - einer ist jetzt Millionär

In der vierten Staffel der Vox-Show "Die Höhle der Löwen" bekommen wieder Gründer die Chance, ihre Ideen den TV-Investoren und einem Millionenpublikum zu präsentieren. Welche Chance der Auftritt für die Gründer bedeutet, zeigen die Erfahrungen der Vergangenheit.



Abflussfee-Erfinder Karl-Heinz Bilz beispielsweise war ein Tüftler vor dem Herrn, hatte verschiedene Patente angemeldet. Aber erst sein Auftritt in der Höhle der Löwen und die Kooperation mit Ralf Dümmel machten ihn auch finanziell erfolgreich. Innerhalb von sechs Tagen waren 400.000 Stück der Abfluss-Fee verkauft - und Bilz innerhalb einer Woche fast Millionär geworden. "Das Geld ist natürlich super, viel mehr freue ich mich als Erfinder aber über den Erfolg, Menschen das Leben ein bisschen einfacher gemacht zu haben", sagt Bilz.



Auch andere Gründer starteten nach dem Auftritt in der "Höhle der Löwen" richtig durch, andere Deals scheiterten im Nachgang. Unsere Fotostrecke zeigt, was aus den Gründern wurde, die uns aus der vergangenen Staffel am meisten im Gedächtnis geblieben sind.