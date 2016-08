"Die Höhle der Löwen" ist in die dritte Runde gestartet. Gründer mit cleveren Geschäftsideen versuchen erneut bei Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Jochen Schweizer, Frank Thelen und Judith Williams Geld für ihr junges Unternehmen einzusammeln. Das klappt nicht immer, denn die Löwen sind kritisch.

Abflussfee

Karl-Heinz Bilz ist seit 40 Jahren Handwerksmeister im Sanitärbereich. Mit seiner ganzen Erfahrung entwickelte der 60-Jährige aus dem hessischen Nidderau die "Abflussfee" - einen Abflussstopfen, der fiesen Verschmutzungen und Verstopfungen in Dusche und Waschbecken vorbeugt. Um durchzustarten erhofft er sich 250.000 Euro. Dafür bietet er 25 Prozent seines Unternehmens.

Blufixx



Die Idee für sein Produkt kam Dinko Jurcevic aus Wesseling bei Köln bei seinem alten Job als Zahntechniker. Er entwickelte einen Klebstoff, der mit einem LED-Stift sofort ausgehärtet werden kann. Der 40-Jährige verkauft "Blufixx" bereits in Baumärkten in Europa und Nordamerika. Er bietet den Löwen zehn Prozent am Unternehmen gegen 200.000 Euro.





Foreverly



Mit Ihrer Internetplattform "Foreverly" möchte die 37-jährige Berlinerin Jennifer Browarcyk angehenden Eheleuten ein Teil der Strapazen bei der Hochzeitsplanung abnehmen. Bei rund 400.000 Eheschließungen im Jahr ein vielversprechender Ansatz. Sie bietet den Juroren fünf Prozent gegen 150.000 Euro.

Grillido

Manuel Stöffler und Michael Ziegler, beide 28 Jahre alt, kennen sich seit Kindertagen. Nun wollen die beiden Freunde aus dem schwäbischen Deckepfronn ein deutsches Kulturgut revolutionieren: Die Grillwurst. Ihre "Grillido" soll deutlich weniger Fett enthalten als eine herkömmliche Wurst, aber genau so gut schmecken. Den Löwen bieten sie fünf Prozent an ihrem Unternehmen für 100.000 Euro an.

Kale & Me



Obst- und Gemüsesäfte aus regionalen Erzeugnissen, schonend kalt gepresst, um Vitamine und Nährstoffe zu erhalten. Die Idee zu diesem Unternehmen kam Annemarie Heyl, 29, und Konstantin Timm, 25, in Kapstadt. Zurück in Hamburg gründeten sie gemeinsam mit David Vinnitski, 24, "Kale & Me". In der Sendung erhoffen sie sich 200.000 Euro, bieten dafür acht Prozent.

Twin Bottle

Eine Glasflasche, die nicht zerbricht und deswegen auch für Kinder geeignet ist - das ist die Idee der 28-jährigen Zwillinge Denis und Mathieu Kanzler aus Leipzig. 620.000 Euro würden die beiden am liebsten aus der Sendung mitnehmen, bieten dafür die Hälfte an dem noch zu gründenden Unternehmen "Twin Bottle" an.