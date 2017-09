Kompakt: Diese Gründer kämpfen am Dienstag um die Kohle der Löwen

Die Vox-Sendung "Die Höhle der Löwen" läuft in der vierten Runde. Neu in der Jury sitzt Dagmar Wöhrl für den ausgeschiedenen Jochen Schweizer. Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Frank Thelen und Judith Williams sind auch bei dieser Staffel dabei. In jeder Sendung kämpfen ambitionierte Gründer um das Geld und das Know-how der Jury-Mitglieder. Die Ausstrahlung erfolgt dienstags, 20.15 Uhr auf Vox.

Untenstehend finden Sie Aktuelles zur vierten Staffel von "Die Höhle der Löwen":

+++ Das sind die neuen Gründer +++

8. September: Nach einem quotenstarken Start der ersten Folge kämpfen am kommenden Dienstag diese fünf neuen Gründer um die Kohle der Löwen:

Teamwallet: Michael Schweizer (29), Nicolo Incorvaia (31), Kai Hörsting (32) und Michael Schreiner haben eine digitale Mannschaftskasse entwickelt. Um mit der App in die nächste Liga aufzusteigen brauchen sie dringend ein Investment von den Löwen. Für ein Investment von 75.000 Euro bietet Teamwallet 10 Prozent Geschäftsanteile.

TattooMed: Janusz Hermann (37) und Jenny Fischer (36) haben eine Pflegeserie für tätowierte Haut entwickelt. Die Cremes schützen das Kunstwerk vorm Verblassen. Statt Klarsichtfolie gibt's ein hauchdünnes Pflaster, mit dem man auch unter die Dusche gehen kann. Seit 2013 sind die Gründer schon auf dem Markt. Um das Unternehmen endlich richtig groß zu machen, benötigen sie 300.000 Euro von den Löwen für 10 Prozent der Unternehmensanteile.

Fluxbag: Jens Thiel (47) und Lucas Richter (33) wollen das lästige Luftmatrazenaufpumpen erleichtern. Ihr Trick: Mit drei Litern Lungenvolumen lassen sich im Fluxbag 150 Liter Luft erzeugen, der damit als Luftpumpe genutzt werden kann. Ist die Luft raus, lässt sich der Beutel klein zusammenrollen. Mit einem Investment von 130.000 Euro soll das Unternehmen nun größer werden. Dafür bieten Jens und Lucas 10 Prozent Firmenanteile.

MySchlepp: Santosh Satschdeva (31) und Frank Heck (44) wollen dem ADAC mit ihrer App Konkurrenz machen. Nutzer können damit Abschleppdienste in der Nähe finden – und das ohne lange Wartezeiten. Für ihr Start-up erhoffen sich Santosh und Frank finanzielle Unterstützung von 100.000 Euro und bieten dafür 10 Prozent ihrer Firma.

Helga: Die gelernte Chemikerin Anneliese Niederl-Schmiedinger (40) hat gemeinsam mit Renate Steger (34) und Ute Petritsch (43) ein Erfrischungsgetränk basierend auf der Chlorella-Alge auf den Markt gebracht, kurz: HELGA (steht für "healthy algae"). Es ist vegan, reich an Vitaminen und arm an Zucker: Eine Flasche enthält nur 30 Kalorien und deckt mehr als 25 % des Tagesbedarfs an Vitamin B12. Dafür benötigen sie ein Investment von 375.000 Euro und bieten im Tausch 15 Prozent ihrer Firma.

+++ Starke Quoten für die DHDL zum Staffelstart - diese Deals wurden geschlossen +++

6. September: Guter Start für die vierte Staffel: 2,56 Millionen Zuschauer schalteten am Dienstag laut DWDL "Die Höhle der Löwen" ein, das entspricht einem Marktanteil von 9,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Anteil mit 2,52 Millionen Zuschauern sogar bei 13,6 Prozent. Im Vorjahr waren die Werte noch etwas höher.

Fünf Gründer stellten sich den Löwen vor - so ging es für sie aus:

ProtectPax: Der flüssige Displayschutz gefällt Judith Williams, Frank Thelen und Ralf Dümmel. Am Ende bekommt Dümmel den Zuschlag und für 150.000 Euro 20 Prozent an der Firma.

Der flüssige Displayschutz gefällt Judith Williams, Frank Thelen und Ralf Dümmel. Am Ende bekommt Dümmel den Zuschlag und für 150.000 Euro 20 Prozent an der Firma. Luicella's Eismix: Auch die Idee von Luisa Mentele und Ex-Olympiaschwimmer Markus Deibler überzeugt - Frank Thelen steigt mit 120.000 Euro ein, bekommt dafür 20 Prozent am Unternehmen.

Auch die Idee von Luisa Mentele und Ex-Olympiaschwimmer Markus Deibler überzeugt - Frank Thelen steigt mit 120.000 Euro ein, bekommt dafür 20 Prozent am Unternehmen. Hearts4Heels: Die Gründerin überzeugt mit Herzblut, das Produkt scheint den Löwen jedoch unausgereift. Es gibt keinen Deal.

Die Gründerin überzeugt mit Herzblut, das Produkt scheint den Löwen jedoch unausgereift. Es gibt keinen Deal. Otto Wilde Grill: Ein 900-Grad-Grill für Barbecue-Enthusiasten, die Idee gefällt der Jury. Auf weniger Begeisterung stößt die Forderung der Gründer: Zwei Millionen Euro für 20 Prozent Anteile, da winken alle Löwen ab.

Ein 900-Grad-Grill für Barbecue-Enthusiasten, die Idee gefällt der Jury. Auf weniger Begeisterung stößt die Forderung der Gründer: Zwei Millionen Euro für 20 Prozent Anteile, da winken alle Löwen ab. MoveAid: Die Geschichte einer Mutter, die ihre halbseitig gelähmte Tochter mit einer Erfindung vorm Rollstuhl bewahrt, rührt alle Löwen. Am Ende steigen Carsten Maschmeyer und Dagmar Wöhrl mit ein: 200.000 Euro für 20 Prozent.

>> Eine ausführliche Kritik zur Sendung lesen Sie hier. <<

+++ Ankerkraut-Gründer lehnen Millionenangebot ab +++

5. September: Die Gewürzmanufaktur Ankerkraut war eines der Highlights der vergangenen Staffel. Frank Thelen stieg ein und verhalf den Gründern Anne und Stefan Lemcke zu einem bemerkenswerten Höhenflug. Die Zahl der Mitarbeiter wurde aufgestockt, die Produktion deutlich ausgeweitet. In diesem Jahr will Ankerkraut stolze 12 Millionen Euro umsetzen.



Das Unternehmen ist so erfolgreich, dass es nun sogar ein millionenschweres Übernahmeangebot gab. 20 Millionen Euro legte ein Bieter auf den Tisch, um Ankerkraut zu kaufen. Doch die Gründer lehnten ab! Sie wollen ihre geliebte Firma lieber selbst weiterführen. Ein Wiedersehen mit Ankerkraut gibt es in der ersten Folge der neuen Staffel an diesem Dienstag.

+++ HSE24 und Judith Williams starten Begleitformat zur neuen Staffel +++

4. September: Jurorin Judith Willams startet pünktlich zum Staffelstart von "Die Höhle der Löwen" gemeinsam mit ihrem "Heimsender" HSE24 ein neues Sendeformat. Ab dem ersten Tag der vierten DHDL-Staffel, also am 5. September, startet "Löwen-Deals by Judith Williams" auf dem Homeshopping-Kanal, teilt HSE24 in einer Pressemitteilung mit. Die Live-Sendung wird immer dienstags ab 22 Uhr ausgestrahlt. Im Mittelpunkt der Show alle Deals, die Williams im Verlauf der Staffel abschließt. Die Jurorin möchte den Zuschauern demnach ihre Investments persönlich vorstellen sowie exklusive Einblicke in die Zusammenarbeit mit den Gründern geben.





+++ Mann von Neu-Löwin Dagmar Wöhrl will Air Berlin retten +++

28. August: Ab dem 5. September sitzt Dagmar Wöhrl als Neu-Löwin in der DHDL-Jury. Dass die unternehmerische Risikobereitschaft bei den Wöhrls in der Familie liegt, beweist abseits vom Show-Business gerade ihr Mann Hans Rudolf. Der mischt im Poker um die angeschlagene Airline Air Berlin mit. Der Unternehmer mit Pilotenschein würde die Fluglinie gern übernehmen. Die "Welt" zitiert ihn mit den Worten: "Ja, ich will mit meinen 69 Jahren noch einmal richtig Gas geben, will alles tun, um diese tolle Airline zu erhalten"

+++ Dagmar Wöhrl würde einem Gründer Geld geben - "wenn er wäre wie mein Mann" +++

23. August: Neu Löwin Dagmar Wöhrl würde einem Gründer, der sie in ihren Mann erinnert, Geld für sein Unternehmen zur Verfügung stellen - auch für die Sanierung von Air Berlin. "InFranken.de" zitiert die 63-Jährige: "Wenn ein Gründer käme und er wäre wie mein Mann, würde ich sofort den Deal machen". Hintergrund: Der Unternehmer Hans Rudolf Wöhr hatte neben anderen ein formales Angebot für die angeschlagene Fluglinie Airberlin abgegeben. Die ehemalige "Miss Germany" Dagmar Wöhrl traue ihm den Aufbau und die Sanierung zu, heißt es im Bericht. Der Bund lehnt eine Komplettübernahme aber eigentlich ab.

+++ Start-up schluckt Traditionsfirma: Von Floerke übernimmt Edsor Kronen - und YouTailor gleich mit +++

21. August: Als sich das Bonner-Mode-Start-up Von Floerke seinerzeit um ein Investment bewarb, wollten gleich alle fünf Löwen zuschlagen. Letztlich entschied sich Gründer David Schirrmacher für das Angebot von Judith Williams, Frank Thelen und Vural Öger - die Partnerschaft mit dem Ex-Löwen Öger ging allerdings eher unrühmlich zu Ende.

Trotzdem: Seitdem läuft es für die Bonner. Wie "Deutsche Startups" berichtet, übernimmt von Floerke die Traditionsmanufaktur Edsor Kronen. Das 1909 gegründete Unernehmen bietet Maßanzüge, Maßhemden und Accessoires wie etwa Einstecktücher an. Über den Deal kommt Von Floerke auch an YouTailor. Der Online-Maßschneider gehört seit 2015 zu Edsor.

+++ Pop-up-Store eröffnet in Kölner Innenstadt - Termin bekanntgegeben +++

18. August: Es ist schon länger bekannt, dass vor dem Start der vierten Staffel von "Die Höhle der Löwen" ein Pop-up-Store in der Kölner City eröffnen wird. Nun wurde auch ein Termin verkündet. Ab dem 26. August werden laut dem Portal "Koeln.de" in der Breiten Straße rund 30 beliebte Produkte aus der Show erhältlich sein. Produkte aus der laufenden Staffel kommen nach und nach hinzu. Der Store soll über die Dauer der gesamten Staffel geöffnet bleiben.

+++ Ralf Dümmel: "Am Ende entscheiden die Kunden über Erfolg oder Misserfolg" +++

16. August: Vor Beginn der kommenden Staffel gab Jurymitglied Ralf Dümmel dem Sender ausstrahlenden Sender Vox ein Interview. Auf die Frage, ob sich durch den durch die Sendung gestiegenen Bekanntheitsgrad sein Leben geändert habe, sagte er: "Manchmal hat man das Gefühl, dass 80 Millionen Menschen die Sendung sehen. Es ist schon unglaublich, wie viele einen dann auf der Straße erkennen." Er wundere sich oft darüber, warum Leute ein Selfie mit ihm machen wollen, aber freue sich, dass die Menschen ihm offen freundlich begegnen.

Die eine erfolgreichste Investition gebe es beim ihm nicht: "Die Quote meiner erfolgreichen Investitionen ist extrem hoch und weit über dem marktüblichen Durchschnitt." Deswegen könne man nicht eine herausheben. Ob er einen guten Riecher habe, müssten indes andere beurteilen: "Produkte und ihr Potential einzuschätzen gehört seit über 29 Jahren zu meinem Tagesgeschäft", so Dümmel. Und weiter: "Ich habe bisher das Glück in meinem Leben gehabt, dass auf der Soll-und-Haben-Bilanz immer mehr Erfolge zu verbuchen waren." Dennoch gehöre es auch dazu, manchmal Fehlentscheidungen zu treffen. "Klare Regeln gibt es nicht, denn jedes Produkt hat seine eigene Geschichte. Am Ende entscheiden die Kunden über Erfolg oder Misserfolg", sagt der Löwe.

Auch in der vierten Staffel hofft er auf innovative Produkte, die ein breites Publikum ansprechen. Ebenso entscheidend wie das Produkt selbst, seien die Gründer dahinter.

+++ Weitere Gründer der neuen Staffel bekannt +++

11. August: Nachdem die ersten Gründer der neuen Staffel von "Die Höhle der Löwen" bereits durchsickerten, wurden nun neue Jungunternehmer aus der neuen Staffel bekannt:

ProtectPax

Pascal Buchen, 25 Jahre alt, und der 21-jährige Anthony Filipiak aus Düsseldorf bieten für Smartphones und Tablets einen Displayschutz aus Flüssiggas an. Sie erhoffen sich eine Kapitalspritze in Höhe von 100.000 Euro und bieten dafür 15 Prozent an ihrer Firma.

Pascal Buchen, 25 Jahre alt, und der 21-jährige Anthony Filipiak aus Düsseldorf bieten für Smartphones und Tablets einen Displayschutz aus Flüssiggas an. Sie erhoffen sich eine Kapitalspritze in Höhe von 100.000 Euro und bieten dafür 15 Prozent an ihrer Firma. MovEAid

Die 67-jährige Anna Vonnemann und ihre Tochter Dindia Gutmann, 26 Jahre alt, sind quasi vom Schicksal zu ihrer Entwicklung "MovEAid" geführt worden. Dindia hatte als Baby einen Schlaganfall, seitdem ist sie halbseitig gelähmt. Der Rollstuhl drohte. Anna entwickelte daher eine Art künstliches Gleichgewichtsorgan, für sie. Für die Weiterentwicklung hoffen die beiden auf finanzkräftige Hilfe der Löwen.

Die 67-jährige Anna Vonnemann und ihre Tochter Dindia Gutmann, 26 Jahre alt, sind quasi vom Schicksal zu ihrer Entwicklung "MovEAid" geführt worden. Dindia hatte als Baby einen Schlaganfall, seitdem ist sie halbseitig gelähmt. Der Rollstuhl drohte. Anna entwickelte daher eine Art künstliches Gleichgewichtsorgan, für sie. Für die Weiterentwicklung hoffen die beiden auf finanzkräftige Hilfe der Löwen. Hearts4Heels

Birgit Unger hat ein Problem: Weil sie bei Schuhen eine Zwischengröße trägt, findet sie kaum mal ein Paar, das richtig gut passt. Aus dieser Not machte die 49-Jährige eine Tugend und entwickelte "Heart4Heels". Im Prinzip ist ihre Erfindung ein kleines Schaumstoffherz, mit dem Frauen ihre Schuhe auf jede Größe anpassen können. Um aus der Testphase herauszutreten, hofft die Gründerin auf das Geld der Löwen.





+++ Ralf Dümmel präsentiert seine DHDL-Deals auf QVC +++

9. August: Der investitionsfreudige "Höhle der Löwen"-Juror Ralf Dümmel hat nach einem Bericht von dwdl.de eine Kooperation mit dem Teleshopping-Sender QVC abgeschlossen. Landet er in der Show einen Deal, werden die Produkte auch unmittelbar danach bei QVC angeboten. Außerdem sollen die Gründer selbst die Chance erhalten, ihre Produkte im Teleshopping zu präsentieren, heißt es. Dümmel macht damit seiner Mit-Löwin Judith Williams Konkurrenz, die in der Vergangenheit des Öfteren ihre Nähe zu HSE24 als Trumpf ausspielen konnte.

+++ Das sind die ersten Gründer der vierten Staffel +++

7. August: Die ersten vier Start-ups der neuen Staffel sickerten bereits durch. Laut Vox werden unter anderem diese Ideen in der Sendung präsentiert:

Happybrush

Stefan Walter und Florian Kiener haben bereits für namhafte Unternehmen im Bereich Mundpflege gearbeitet, jetzt wollen sie mit ihrer "Happybrush" selbst durchstarten. Die elektrische Schallzahnbürste soll formschön und zu fairen Preisen ins Regal kommen. Das Ziel: "Elektrische Zahnbürsten, die man gerne benutzt und Produkte, die Freude machen", heißt es in einer Pressemitteilung des jungen Unternehmens. Die Aufsteckbürsten sollen deutlich preiswerter sein als bei der Konkurrenz. Komplettiert wird das Angebot von einer veganen Minz-Zahnpasta. Von den Löwen erhoffen sich die Münchner eine halbe Million Euro, dafür bieten sie ein Zehntel ihrer Firma an.

Fullscreen

Bigbox Berlin

Bei Gründer Steffen Tröger aus Berlin dreht sich alles um ausrangierte Seecontainer. Seine Idee: Er widmet und baut die übergroßen Frachtboxen um: Zu Pools, Wohnräumen, Arbeitsflächen, Bühnen oder öffentlichen Schließfächern. Die kann man dann kaufen oder mieten. Um sein junges Unternehmen weiter auszubauen, erhofft sich Tröger von den Löwen 300.000 Euro. Dafür winken dem Investor zehn Prozent von "Bigbox Berlin".

Bei Gründer Steffen Tröger aus Berlin dreht sich alles um ausrangierte Seecontainer. Seine Idee: Er widmet und baut die übergroßen Frachtboxen um: Zu Pools, Wohnräumen, Arbeitsflächen, Bühnen oder öffentlichen Schließfächern. Die kann man dann kaufen oder mieten. Um sein junges Unternehmen weiter auszubauen, erhofft sich Tröger von den Löwen 300.000 Euro. Dafür winken dem Investor zehn Prozent von "Bigbox Berlin". 3 Bears

Caroline Steingruber und Tim Nichols haben eine gemeinsame Leidenschaft: Porridge. Die Deutsche und der Brite haben den Haferbrei in London lieben gelernt. Jetzt wollen sie ihn als einfach zubereitetes und nahrhaftes Frühstück auch in Deutschland groß rausbringen. Dafür hoffen sie auf die Hilfe der Löwen - wer mit 150.000 Euro einsteigt, bekommt 15 Prozent an ihrer jungen Firma "3 Bears".

Caroline Steingruber und Tim Nichols haben eine gemeinsame Leidenschaft: Porridge. Die Deutsche und der Brite haben den Haferbrei in London lieben gelernt. Jetzt wollen sie ihn als einfach zubereitetes und nahrhaftes Frühstück auch in Deutschland groß rausbringen. Dafür hoffen sie auf die Hilfe der Löwen - wer mit 150.000 Euro einsteigt, bekommt 15 Prozent an ihrer jungen Firma "3 Bears". Morotai

Morotai hat einen hohen Anspruch: Auf dem harten Markt der Sportbekleidungshersteller wollen sich die Birkenfelder als innovatives Label etablieren, das die Balance zwisschen Stil und Funktion hält und außerdem Platz für smarte Technik bereitstellt: "Eine verdeckte Kabelführung und Taschen sorgen für die sichere Verstauung von Lifestylegeräten. Der Designfokus liegt exakt im Zusammenspiel zwischen Sportler und seinen technischen Accessoires", heißt es auf der Homepage von Morotai.

Um ihre Produkte weiterentwickeln zu können, hoffen die Gründer Rafy Ahmed, Waldemar Wenzel, Werner Strauch und Andreas Mair auf 75.000 Euro Investment, bieten dafür 15 Prozent an Morotai.

+++ Georg Kofler vertritt Judith Williams +++

Fullscreen

17. März: In einigen Sendungen wird Home-Shopping-Queen und Ur-Löwin Judith Williams krankheitsbedingt von einem neuen Löwen vertreten. Aufgrund einer starken Erkältung konnte Judith Williams nicht an allen Drehtagen für "Die Höhle der Löwen" teilnehmen.



Als Gast-Löwe sprang der Medienunternehmer Georg Kofler ein.

+++ Dagmar Wöhrl ersetzt Jochen Schweizer in der DHDL-Jury +++

Dagmar Wöhrl wird die neue Löwin in der DHDL-Jury. Die Juristin und Unternehmerin aus Nürnberg wird in der vierten Staffel Nachfolgerin des ausgeschiedenen Jochen Schweizer. "Ich freue mich auf diese neue Herausforderung", schrieb Wöhrl auf Facebook. "Aus meiner politischen Arbeit weiß ich, welche Hürden und Schwierigkeiten auf ein junges Unternehmen warten", zitierte Vox die 62 Jahre alte frühere "Miss Germany" in einer Mitteilung.

