So startete Lizza nach "Die Höhle der Löwen" durch

Es war eines der beliebtesten Produkte der vergangenen Staffel: "Lizza", die Pizza, die nicht dick macht, präsentierten Matthias Kramer und Marc Schlegel vergangenes Jahr in der "Höhle der Löwen". Der verwendete Leinsamen-Teig enthält kaum Kohlenhydrate und unterscheidet sich in diesem Punkt klar von einer herkömmlichen Pizza.



Frank Thelen und Carsten Maschmeyer stiegen ein und verhalfen dem Duo zu einem raketenmäßigen Höhenflug. Allein in den ersten vier Stunden nach der Ausstrahlung erzielte die Firma einen Online-Umsatz von 400.000 Euro. Insgesamt erzielte Lizza 2016 1,4 Millionen Euro Umsatz - im Jahr zuvor waren es nur 50.000 Euro gewesen. für 2017 peilen die Lizza-Gründer einen Umsatz von sechs Millionen Euro an.

Lizza will weiter wachsen

Die Zahl der Mitarbeiter ist auf über 40 angewachsen, bis Jahresende sollen es gar über 50 sein. Die Büro- und Produktionsräume platzen längst aus allen Nähten, daher steht auch ein Umzug in wesentlich größere Räumlichkeiten an. Im Oktober geht es von derzeit 600 Quadratmetern in eine neue 2500-Quadratmeter-Fläche.

Auch das Angebot soll erweitert werden: So soll nach der Lizza-Pizza bald auch die Lizza-Pasta für Furore sorgen. Natürlich ebenfalls nach einem Low-Carb-Rezept.