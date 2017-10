Mit Baby-Whirlpools in die "Höhle der Löwen"

Babymasseurin Marie Papenkort und Marketing-Expertin Manuela Apitzsch haben in Düsseldorf ein Baby-Spa aufgemacht. In der "Höhle der Löwen" kämpfen die Gründerinnen um einen Investor, der ihnen hilft, weitere Spas zu eröffnen und eine Babycare-Linie auf den Markt zu bringen.

Frau Apitzsch, warum braucht die Welt ein Baby-Spa?

In Japan und den USA gibt es so etwas schon ganz viel. Meine Mitgründerin Marie Papenkort hat die magischen Hände, die Kinder immer beruhigen. Sie hat in London in einem Baby- Spa gearbeitet und wir wollten das Konzept gerne nach Deutschland holen.

Wie muss man sich das denn vorstellen? Gurkenmasken für Säuglinge?

Unser Baby-Spa hat natürlich nichts mit Beauty-Anwendungen zu tun. Wir bieten Baby-Massage und Baby-Floating an. Das Floating ist eine innovative Art des Babyschwimmens, die Babys haben einen Schwimmring um den Hals und floaten durch unsere speziellen Baby-Pools schwerelos wie in Mamas Bauch.

Und wofür ist das gut?

Beide Anwendungen sind gut für die emotionale und körperliche Entwicklung von Babys. Massagen können krampflösend wirken, bei Blähungen und Verspannungen helfen. Das Floating fördert das Wohlergehen der Babys - Schreibabys werden ruhiger, aber auch andere Babys können sich entspannen. Außerdem helfen wir unsicheren Eltern, ihr Baby zu verstehen, zeigen leichte Griffe.

Kurse für Babymassage haben Sie aber nicht exklusiv.

Das stimmt, es gibt viele Babymassagekurse. Das Besondere bei uns ist: Wir haben kleine Gruppen mit höchstens vier Mamas und ausgebildete Babymasseurinnen, die Babys mit großen Beschwerden auch selbst massieren. Außerdem ist die Atmosphäre bei uns angenehmer als in einem VHS-Raum. Wir haben Massagematten, Handtücher, Öle, die Eltern müssen nichts selber mitbringen.

Und warum Floating im Whirlpool statt ganz normales Babyschwimmen im Schwimmbad?

Babyschwimmen wird meistens erst ab drei Monaten empfohlen. Wir empfehlen es sogar erst ab einem Jahr, weil in den großen Schwimmbädern Chlor verwendet wird, was für Babys aus unserer Sicht schädlich ist. Zu uns können die Babys ab drei Wochen kommen - wir haben kleine Whirlpools mit frischem Wasser, keine Zusatzstoffe, gute hygienische Verhältnisse. Die kleinen Pools kann man auch leichter auf die für Säuglinge optimale Temperatur von 36 Grad heizen.

Warum geht ihr in die "Höhle der Löwen"? Wofür braucht ihr Geld und Unterstützung?

Wir haben schon kurz nach der Eröffnung vor einem Jahr viele Nachrichten bekommen, warum es das Baby-Spa denn nur in Düsseldorf gibt und nicht auch in Hamburg oder Berlin. Da haben wir uns gedacht, vielleicht wäre es eine coole Idee in die "Höhle der Löwen" zu gehen, um in andere Städte expandieren zu können. Außerdem wollen wir unsere eigenen Baby-Öle, die wir im Spa verwenden, als Biokosmetiklinie auf den Markt bringen.