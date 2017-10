"Ich habe jeden Morgen 20 frustrierende Minuten vor dem Badezimmerspiegel verbracht"

Frau Musiol, wie sind Sie auf die Idee für Pony Puffin gekommen?

Ich habe feines Haar ohne viel Volumen und wenn ich es zu einem Pferdeschwanz gebunden habe, sah er immer dünn und leblos aus. Ich benutzte diverse kostenintensive Haarpflegeprodukte, um meinem Haar Volumen und Textur zu verleihen - allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Ich verbrachte jeden Morgen mindestens 20 frustrierende Minuten vor dem Badezimmerspiegel – und das für einen vermeintlich simplen Pferdeschwanz. Damit musste Schluss sein!

Aber da muss es doch schon irgendetwas auf dem Markt geben?

Ich hörte mich in meinem Freundeskreis um, recherchierte im Internet und kam zu dem Schluss, dass ich mit meinem Problemchen nicht allein dastehe. Ganz im Gegenteil, ich stellte fest, dass ein großer Bedarf nach einem ETWAS besteht, das den Pferdeschwanz entgegen der Schwerkraft pusht, ihm den ganzen Tag über Halt verleiht und ihn dicker und fülliger erscheinen lässt. Dieses ETWAS sollte man aus dem Kosmetiktäschchen ziehen und damit im Handumdrehen einen formschönen Pferdeschwanz kreieren können. Natürlich müsste ES unsichtbar sein, denn keine Frau möchte beim Mogeln erwischt werden.

Der Pony Puffin ist ein Silikon-Stöpsel, der unter dem Pferdeschwanz platziert wird und so das Haar dicker erscheinen lässt. Wer kauft Ihr Produkt?

Ursprünglich war Pony Puffin für Frauen gedacht, die wie ich unter ihrem dünnen Haar leiden. Die Idee galt eigentlich der Zopfverdickung. Ich habe aber von vielen Anwenderinnen erfahren, dass Pony Puffin auch Frauen mit dickem Haar viele Vorteile bietet.

Warum haben Sie sich in die Löwenhöhle gewagt?

Zum Zeitpunkt der Bewerbung standen wir noch sehr weit am Anfang mit Pony Puffin. Wir waren erst seit einigen Monaten auf dem Markt und mussten lernen, wie schwer es ist, in dieser Branche Aufmerksamkeit zu erregen. Die Idee, sich zu bewerben, kam von meinem Mann und war eigentlich ziemlich spontan. Wir beide waren schnell einer Meinung und uns einig, dass sich DHDL eigentlich nur positiv auf uns auswirken kann. Im Besten Fall galt es einen starken Partner zu gewinnen, im schlimmsten Fall ist man um eine spannende Erfahrung reicher.