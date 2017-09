Displayschutz fürs Handy: So ging es für ProtectPax nach dem Deal weiter

Herr Filipiak, wie war der Auftritt in der Höhle der Löwen für Sie?

Es war und ist immer noch sehr beeindruckend zu sehen, wie authentisch die ganze Sendung abläuft. Kurz bevor wir pitchen sollten, waren wir sehr aufgeregt. Wir haben uns zwei Wochen vorher sehr viel vorbereitet und das hat uns ein sicheres Gefühl vor den Löwen gegeben. Die Schritte durch die Höhle zu den Löwen war eine so enorme Aufregung, weil wir wussten, jetzt geht es um alles oder nichts. Als wir vor den Investoren standen, waren wir wie in einem Tunnelblick gefangen und haben unser Bestes gegeben um die Löwen zu überzeugen.

Wie ging es nach der Aufzeichnung der Sendung weiter?

Seit der Aufzeichnung ist einfach so viel passiert, dass wir das selbst manchmal alles gar nicht glauben können. Wir sind nach Stapelfeld geflogen, dort ging es in die Due Diligence Phase in der alle internen Details besprochen wurden. Wir haben uns für ein Vertriebskonzept und Marketingkonzept entschieden, welches wir bis heute ausgearbeitet haben. Große Veränderungen gab es in der Produktion, in der Optimierung des Produktes, die Verpackung wurde verändert und der Onlineshop brauchte unbedingt ein Update. Wir haben viele Gespräche geführt und eine Firmenstruktur aufgebaut. Unser Löwe Ralf Dümmel und das gesamte Team von DS Produkte haben uns sehr geholfen.

ProtectPax ist nicht der einzige flüssige Displayschutz auf dem Markt. Was unterschiedet euch von Konkurrenzprodukten wie Glaz?

Natürlich haben auch wir Konkurrenten. Die haben sich ebenfalls die Technologie zunutze gemacht. Allerdings hat keiner unserer Konkurrenten die exakt gleiche Technologie wie wir. Wir verwenden ein einzigartiges Verfahren zur Herstellung unseres Produktes.

Was sind eure weiteren Pläne?

Wir wollen ein international agierendes Handelsunternehmen werden, dass sich auf innovative Smartphone Accessoires spezialisiert. Wir wollen ProtectPax in weitere Länder etablieren und versuchen internationale Partner zu finden. Ralf Dümmel und das Team von DS Produkte unterstützt uns dabei mit allen Kräften und Möglichkeiten.