Das Unternehmen Reishunger kämpft in der dritten Sendung von "Die Höhle der Löwen auf Vox um Geld von der Jury. Torben Buttjer (31) und Sohrab Mohammad (32) haben ihr Start-up bereits 2010 während ihres gemeinsamen Studiums in Bremen gegründet und seitdem schon einige Erfolge verzeichnet. Die beiden Jungunternehmer vertreiben in ihrem Webshop 22 verschiedene Reissorten aus 14 verschiedenen Ländern und bieten darüber hinaus auch passende Rezepte und Kochutensilien an.



Investieren die Löwen in Reishunger?

70 Prozent ihres Umsatzes erzielen sie mit ihrem Onlinehandel. Um neue Märkte zu eröffnen, müssen die beiden in Maschinen und mehr Personal investieren. Für ein Investment von 450.000 Euro bieten sie fünf Prozent ihres Unternehmens. Eine Bewertung von neun Millionen Euro für ihr Unternehmen - ob für diesen Preis einer der "Löwen" anbeißen wird?



Dem stern zeigen die beiden Gründer, wie sie arbeiten.



