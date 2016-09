In der dritten Folge der Vox-Show "Die Höhle der Löwen" wirbt Spielteppichhersteller Teppino bei den Löwen um ein Investment. Wir haben vorab mit dem Gründer David Völker gesprochen.

Herr Völker, wie sind Sie auf die Idee gekommen, klassisches Spielzeug mit der digitalen Welt zu verknüpfen?

Ich bin selbst ein großer Spielzeug-Fan und es war immer mein Wunsch, ein eigenes Spielzeug zu entwickeln. Alles hat mit der Idee angefangen, eine Marke für schöne Spielteppiche mit kindgerechtem Design zu gründen - ohne Schadstoffe und fair produziert. Zu Beginn war eine App gar nicht geplant.



Als Vater zweier Töchter kenne ich die Anziehungskraft, die Tablets auf Kinder haben. Das hat mich zu der Idee gebracht, die Spielteppiche von Teppino digital um Lerninhalte zu erweitern, die dann ins Spielen auf dem Teppich einfließen können. Heute haben wir sowohl klassische Spielteppiche, als auch Spielteppiche mit einer Hörspiel-App im Angebot.

Ihr erstes Produkt ist ein interaktiver Spielteppich, auf dem Kinder mit einem Tablet Gebäude wie die Feuerwache scannen und kleine Filmchen abrufen können. Spielen Ihre eigenen Kinder damit und was mögen sie daran?

Ja, sie spielen sehr gerne damit. Allerdings habe ich zwei Mädchen, so dass die Feuerwache nicht ihr Lieblingsort ist. Die beiden mögen eher unsere Bauernhof-Variante. Wie Kinder mit Teppino spielen, ist sehr unterschiedlich. Manche Kids nutzen die App wegen der Hintergrundgeräusche, z.B. die Sirenengeräusche beim Feuerwehreinsatz. Andere wechseln immer wieder zwischen Teppich und App hin und her - und lassen die Lerninhalte mit in ihr Spiel einfließen.

Ein Beispiel: In der Feuerwache erfährt ein Kind, was ein Atemschutzgerät ist. Beim nächsten Feuerwehreinsatz auf dem Teppich werden dann alle Playmobil-Figuren zuerst mit Atemschutzgeräten ausgerüstet, bevor es ans Löschen des brennenden Hauses geht. Das Besondere an Teppino ist, dass der Teppich natürlich auch komplett ohne App funktioniert. Wir haben mittlerweile sogar die Erfahrung gemacht, dass Kinder die Lerninhalte aus der App auch nach mehreren Tagen ohne Zugriff auf Tablet oder Smartphone noch in ihr Spiel einbauen.

Viele Eltern wollen nicht, dass ihre Kinder den ganzen Tag vor einem Bildschirm hängen. Verschärft Ihr Produkt das Problem nicht noch?

Als Vater stehe ich selbst immer wieder vor der Frage, wie viel "Digitales" ich meinen Kindern erlauben möchte. Für mich persönlich ist es dabei keine Lösung, meinen Kindern den Umgang mit digitalen Medien komplett zu verbieten. Ich finde, Komplettverbote bergen immer die Gefahr, dass es irgendwann ins Gegenteil umschlägt.

Daher finde ich eine Lösung besser, mit der ich meine Kinder langsam und kindgerecht an die digitale Welt heranführen kann - so haben die Kinder die Chance, für sich selbst einen gesunden Umgang mit digitalen Medien zu entwickeln.

Bei Teppino steht immer der klassische Spielteppich im Vordergrund, der auch komplett ohne App eine tolle Spielunterlage bietet. Wer bei unserer App ein Spiel erwartet, bei dem Kinder stundenlang vor dem Bildschirm gefesselt sind, den müssen wir leider enttäuschen.

Teppino - kein typisches Handy-Spiel

Wie ist das Feedback von anderen Eltern?

Da bekommen wir die gesamte Bandbreite zu hören. Natürlich gibt es auch kritische Stimmen, allerdings meistens von Menschen, die den Teppino noch nicht selbst getestet haben. Von Eltern, die den Teppino mal live gesehen haben, bekommen wir sehr gute Rückmeldungen. Es ist auf jeden Fall eine riesige Herausforderung, die Besonderheiten von Teppino so heraus zu stellen, dass wir auf den ersten Blick nicht in einem Topf mit den üblichen Handy-Spielen landen.

Ab welchem Alter empfehlen Sie Teppino?

Unsere Teppiche sind eine kreative Spielunterlage, sobald die Kinder mit Rollenspielen beginnen. Nach unserer Erfahrung fängt das mit ca. 2-3 Jahren an. Unsere App ist bewusst einfach gehalten, damit auch kleinere Kinder damit zurecht kommen. Die App richtet sich an das Alter von 4-5 Jahren. Ab 6 Jahren werden die digitalen Hörspiel-Inhalte dann für einige Kinder zu langweilig.

Wieviele Teppiche haben Sie schon verkauft und was ist das beliebteste Motiv?



Den zweiten Teil Ihrer Frage kann ich sehr einfach beantworten: Das beliebteste Motiv ist "Meine Stadt", also der klassische Straßenteppich. Allerdings haben wir auch erst vor zwei Wochen unsere Auswahl um weitere Themen wie Bauernhof, Pferde oder Baustelle erweitert. Mittlerweile haben wir eine gute vierstellige Zahl von Teppichen verkauft und sind auf einem guten Weg. Auch erste Schritte in den Möbel- und Spielwarenhandel konnten wir schon gehen.

Welche weiteren Spielzeug-Ideen wollen Sie mit Teppino umsetzen?

Unser erstes Ziel ist es, uns als erste Premium-Marke für Spielteppiche zu etablieren. Die Möglichkeiten danach sind grenzenlos. Mit der Idee unserer App können wir jedes klassische Spielzeug um digitale Lerninhalte erweitern. Das könnte z.B. ein Spielzeugauto sein, bei dem wir digital erklären, wie der Motor funktioniert. Oder ein Puppenhaus, zu dem es in unserer App digitale Lerngeschichten gibt. Erste Gespräche mit Spielwarenherstellern haben wir dazu auch schon geführt. Wo es genau hingeht, weiß ich noch nicht. Ich bin aber schon sehr gespannt!