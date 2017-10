Veluvia-Gründer aus "Die Höhle der Löwen": "Wir haben nur das zweitbeste Produkt"

Herr Vogler, Sie waren Berater in einer großen Firma - Frau de Francesco, Sie waren in einer PR-Agentur beschäftigt. Jetzt haben Sie ein Familienunternehmen gegründet und machen in Nahrungsergänzungsmittel. Was ist passiert?

Ich habe wahnsinnig viel gearbeitet und meine Kinder nie gesehen, hatte Schlafstörungen, schlechte Haut, schleichend zunehmendes Gewicht, war antriebslos. Ich hatte das Gefühl, ich werde immer leerer.

Aber warum dann so ein radikaler Schritt?

Ich hatte zuvor alles in Frage gestellt, als unsere Kinder drei Monate zu früh zur Welt kamen. Heute sind die beiden gesunde Kinder, das ist wie ein Lotto-Gewinn. Da habe ich begriffen, dass es im Leben um zwei Dinge geht: Gesundheit und Kinder.





Aber gesund leben kann ich doch auch, wenn ich mich ordentlich ernähre?



Schaffen Sie das? Wir nicht! Wir führen ein normales Leben mit Kindern, Job, in der Stadt - und finden keine Zeit, auf dem Markt einzukaufen. In der Woche ist es hektisch, man isst unter Zeitdruck und am Wochenende will man ja auch mal genießen und schlemmen. Und Studien zeigen, dass es vielen Menschen so geht. Aber klar, Gemüse, Obst, eine ausgewogene Ernährung ist das beste, was man für seinen Körper tun kann. In dieser Hinsicht haben wir nur das zweitbeste Produkt. Die Natur schlagen wir nicht.

Aber es gibt doch schon so unendlich viele Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt.



Entweder die sind natürlich, sind aber total kompliziert. Oder es ist ein Chemiecocktail. Wir wollten ein einfaches, natürliches Produkt.

Was genau unterscheidet Veluvia von anderen Mitteln?

Wir mixen nicht einfach überdosiert ein paar Vitamine zusammen, sondern kombinieren Vitamine, Mineralstoffe aber auch sekundäre Pflanzenstoffe. Dazu kommen noch - je nach Produktsorte - Enzyme oder Ballaststoffe, rein pflanzlich und ohne Zusatzstoffe. Wir bieten Kapseln in einer Monatspackung. Unser Produkt Energy kurbelt mit Chili, grünem Kaffee, Chlorella-Alge, Guarana, Ginko und Mate den Energiestoffwechsel an. Und diese Bestandteile finden sich als Pflanzenstoffe in der Kapsel. Als weitere Sorten haben wir beispielsweise Beauty, Detox, Relax und Cell im Angebot.

Aber Sie sind gelernter Bank- und Unternehmensberater. Woher kam das Knowhow?

Am Anfang hatten wir keine Ahnung von der Thematik. Wir haben uns da reingefuchst. Und natürlich haben uns Mikronährstoffwissenschaftler, Ökotrophologen und Lebensmittelchemiker beraten. Wir lassen unsere Rohstoffe mehrfach prüfen. Auch der TÜV hat uns zertifiziert. Wir waren die maximal unzufriedensten Kunden auf dem Markt - und wollten das ändern.

Jetzt gehen Sie in "Die Höhle der Löwen". Warum?

Wir wollen nicht einfach Geld oder Aufmerksamkeit, sondern einen Partner, der mit uns gemeinsam aus einem tollen Produkt ein tolles Unternehmen macht.