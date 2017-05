Von Taylor Swift bis Oprah - die schillerndsten Selfmade-Millionärinnen

Zum dritten Mal hat das US-Magazin Forbes eine Liste der 60 erfolgreichsten Selfmade-Frauen der USA veröffentlicht. Vertreten sind Musik-Stars wie Taylor Swift und Beyoncé, aber auch Top-Managerinnen führender US-Konzerne sowie erfolgreiche Gründerinnen, die ihr eigenes Unternehmen hochgezogen haben.

Um den Sprung in die Liste der reichsten Frauen zu schaffen, war ein Vermögen von 260 Millionen Dollar nötig. In der Altersspanne von 27 bis 90 Jahren ist alles vertreten. Die neue Spitzenreiterin der Liste, die Pizza-Unternehmerin Marian Ilitch, ergatterte diesen Platz allerdings hauptsächlich durch den Tod ihres Mannes, dessen Anteil am gemeinsamen Vermögen nun ihr zugeschlagen wird.



Eine Auswahl der prominentesten und schillerndsten Persönlichkeiten zeigt unsere Fotostrecke.