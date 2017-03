In diesem Weltkriegs-Bunker lagert das Gold der Zukunft

Unter Gallium, Indium oder Germanium können sich wohl nur die wenigsten etwas vorstellen. Dabei hat jeder von uns etwas davon zu Hause: Die seltenen Metalle stecken in Smartphones, Notebooks oder Flachbildfernsehern. Meistens sind sie nur in ganz kleinen Mengen enthalten, aber ohne sie würden all unsere schönen Hightech-Dinge nicht funktionieren. Da immer mehr Menschen auf der Welt solche Geräte haben wollen, sehen manche in den metallenen Spezialzutaten schon das Gold der Zukunft. Denn ebenso wie bei Gold sind die Vorkommen endlich.

Der Frankfurter Rohstoffhändler Matthias Rüth jedenfalls ist überzeugt davon, dass die Preise steigen werden. Seit fast drei Jahrzehnten handelt seine Firma Tradium mit den sogenannten Industriemetallen und Seltenen Erden. Rüth kauft die Rohstoffe direkt in China ein - das bei den meisten Rohstoffen als Monopolist auftritt - und verkauft sie in Deutschland weiter. Benötigt werden sie in Elektroautos, LEDs oder als Quecksilberersatz in Thermometern.

Als die Chinesen vor einigen Jahren den Export der begehrten Metalle begrenzten und die Preise in die Höhe schossen, kam Rüth auf die Idee mit dem Bunker. Denn auf einmal wollten nicht mehr nur Firmen die Rohstoffe für ihre Produktion haben. Auch Privatleute fragten nach, ob sie nicht einige der Wundermetalle als Geldanlage erwerben könnten. So wie sich manche eben auch Goldbarren ins Bankschließfach legen.

Bunker ersteigert und aufwendig saniert

Rüth freute sich über die Anfragen, doch sie stellten ihn auch vor logistische Probleme. Auf seinem kleinen Firmengelände fehlte der Platz, um dauerhaft palettenweise Industriemetalle einzulagern. Die Lösung kam ihm, als die Stadt Frankfurt einen alten Weltkriegsbunker zur Zwangsversteigerung gab, in dem bis dato ein paar Obdachlose ihr Lager bezogen hatten. Für 167.000 Euro erstand Rüth im Jahr 2010 das heruntergekommene Objekt im Frankfurter Osten. Für rund eine Million Euro rüstete er es zum modernen Hochsicherheitslager hoch, mit Alarmanlage und tonnenschwerer Tresortür am Eingang. Zwei Meter dicke Stahlbetonmauern umschließen 1400 Quadratmeter Lagerfläche auf drei Etagen. Seit 2013 können Kunden hier Gallium und Co. in Fässern und Kisten einlagern.

In den nackten Bunkerräumen reihen sich unter Neonbeleuchtung Paletten von Gallium, Indium, Germanium, Rhenium oder Hafnium aneinander. Auch Seltene Erden wie Neodym sind in den Beständen. Die meisten Paletten sind noch in Plastik verpackt, so wie sie aus China angeliefert worden sind. Welche Palette wieviel wert ist, kann der Laie nicht erkennen.

Insgesamt liegen rund 50 Tonnen Industriemetalle und Seltene Erden in dem Bunker. Den aktuellen Wert schätzt Rüth auf 25 Millionen Euro. Das ist wesentlich weniger als noch vor ein paar Jahren, denn seitdem die Chinesen die Exportbeschränkungen wieder gelockert haben, sind die Rohstoffpreise im Keller. Daher liegen die Metalle auch seit der Einlagerung weitgehend unangetastet im Bunker. Ein Verkauf wäre für Rüths Kunden derzeit mit hohen Verlusten behaftet.

Kunden investierten sechsstellige Beträge

Die Kunden von Tradium haben sehr unterschiedlich viel investiert. Es gibt Einkaufsgemeinschaften, bei denen jeder 25 Euro dazu gegeben hat und es gibt Einzelinvestoren, die Metalle für einen sechsstelligen Betrag gebunkert haben. "Der durchschnittliche Kunde hat für einen fünfstelligen Betrag investiert", sagt Rüth. Dass die Preise für seine Schätzchen so stark gefallen sind, sei kurzfristig ärgerlich, langfristig aber eine Chance. Wer gerade jetzt zugreift, hat besonders viel Luft nach oben, argumentiert Rüth. "Alle sprechen immer von antizyklischem Investieren, aber keiner macht es", hadert der 53-Jährige.

Wer bei Tradium direkt kaufen will, muss allerdings für mindestens 50.000 Euro investieren, externe Vertriebspartner vermitteln auch China-Metalle für kleinere Beträge. Die von Tradium erhobene Lagergebühr im Bunker liegt bei zwei Prozent des Warenwertes. Und wer seine Metallbestände wieder loswerden will, ist darauf angewiesen, dass Tradium einen Käufer sucht. Denn einen transparenten Markt mit so vielen Käufern wie bei Gold und Silber gibt es nicht.

Als Hauptstandbein der Altersvorsorge ist der Metallkauf definitiv nicht zu empfehlen, zu unsicher ist die Entwicklung auf den Rohstoffmärkten. "Natürlich ist das alles Spekulation", sagt auch Rüth und fügt hinzu: "Bitte keinen Kredit dafür aufnehmen." Der Metallkauf richte sich vielmehr an Menschen, die schon in verschiedene andere Anlageklassen investiert haben und nun noch nach einer Möglichkeit suchen, ihr Portfolio abzurunden. Und natürlich eignet sich die Geschichte vom eigenen Rohstoff-Depot im Weltkriegsbunker auch hervorragend als Party-Gesprächsthema.