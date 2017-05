Ihr Traum: Reich werden um jeden Preis

Vom Tellerwäscher zum Millionär: Der Traum nach schnellem Reichtum ist meist nicht mehr als eine Wunschvorstellung. Auch wenn man glaubt, dass Stars und Sternchen der Erfolg und damit die Dollarscheine nur so zufliegen - dahinter steckt eine Menge Arbeit. Laura Greenfield hat sich auf die Suche nach Menschen gemacht, die reich werden wollten - und es auch geschafft haben. Und dafür einen hohen Preis zahlten.

In dem Bildband "Generation Wealth" gibt sie den Glücksrittern ein Gesicht. Ihre Arbeit sei nicht nur eine Retrospektive, sondern auch eine Untersuchung von Reichtum in den vergangenen 25 Jahren. Greenfield ist mit ihren fotografischen Sozialstudien bekannt geworden. Vor allem das Projekt "Girl Culture" fand international Beachtung. Mit ihrem neuen Werk will sie nicht nur die Welt der immer schon Reichen abbilden, sondern Menschen porträtieren, die sich dorthin arbeiten mussten - mit welchen Mitteln auch immer. "Dieses Buch ist nicht über die Reichen, sondern über den Wunsch, reich zu sein - und dass um jeden Preis."

Das Buch "Generation Wealth" von Laura Greenfield erscheint am 15. Mai 2017 im Phaidon-Verlag und kostet rund 47 Dollar.