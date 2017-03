Bei diesen Sparkassen zahlen Kunden Gebühren fürs Geldabheben

Schluss mit gratis: Einige Sparkassen schaffen das kostenlose Geldabheben am Automaten ab. Kunden, die günstige Girokonto-Modelle nutzen, sollen für die Nutzung der Geldautomaten extra zur Kasse gebeten werden. Dabei gibt es zwei Modelle: Die eine Gruppe der rund 40 Sparkassen, die nun Geld für die Automatennutzung einfordern, ermöglicht es den Kunden, zumindest bis zu fünf Mal im Monat gratis Geld abzuheben. Die anderen verlangen direkt ab der ersten Automatennutzung Gebühren. Das berichtet das Finanzportal "Biallo.de". Damit ist die Gratis-Kultur bei den Sparkassen vom Tisch.





Sparkassen-Verband dementiert

Rund 400 Sparkassen gibt es in Deutschland - jede zehnte davon bittet nun die Kundschaft zur Kasse. Der Sparkassen- und Giroverband dementiert das Kostenmodell. "Das Abheben an einem der rund 25.000 Geldautomaten der Sparkassen ist für Kunden der Sparkassen natürlich nach wie vor kostenlos." Doch der Verband räumt gegenüber der "Bild" ein: "Je nach gewähltem Kontomodell können bei einzelnen Sparkassen aber – wie bei anderen Kreditinstituten auch – Postenentgelte bei Überschreitung einer bestimmten Anzahl an Buchungsvorgängen auf dem Konto entstehen. Das hängt in diesen Fällen vom jeweils gewählten Kontomodell ab und wird von jedem Institut in eigener geschäftspolitischer Verantwortung entschieden."

Hier zahlen Kunden Gebühren

Bei folgenden Sparkassen können Kunden zwischen zwei und fünf Mal kostenlos Geld abheben. Spätestens bei der sechsten Automatennutzung werden Gebühren fällig. Diese belaufen sich zwischen 29 Cent und einem Euro.

Sparkasse Wittgenstein

Sparkasse Rottal-Inn

Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld

Stadtsparkasse Hilchenbach

Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien

Sparkasse Tauberfranken

Sparkasse Hanauerland

Sparkasse Höxter

Sparkasse Vest Recklinghausen

Sparkasse Schaumburg

Sparkasse Niederbayern-Mitte

Sparkasse Rothenburg

Sparkasse Westholstein

Sparkasse Passau

Kreissparkasse Kelheim

Sparkasse Elbe-Elster

Sparkasse Leer-Wittmund

Sparkasse Bayreuth

Stadtsparkasse Bad Honnef

Kreis- und Stadtsparkasse Dinkelsbühl

Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen

Sparkasse Hanau

Sparkasse Heidelberg

Sparkasse Burbach-Neunkirchen

Bei folgenden Sparkassen müssen Kunden direkt Gebühren zahlen, ab der ersten Nutzung des Automaten:

Stadtsparkasse Grebenstein

Stadtsparkasse Bad Sachsa

Sparkasse Rastatt-Gernsbach

Sparkasse Aurich-Norden

Sparkasse Vorpommern

Kreissparkasse Verden

Harzsparkasse

Sparkasse Neckartal-Odenwald

Kreissparkasse Heidenheim

Sparkasse Dillenburg

Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden

Sparkasse Mittelfranken-Süd

Kreissparkasse Ahrweiler

Kreissparkasse Ravensburg

Sparkasse Marburg-Biedenkopf

Kreissparkasse Euskirchen

Sparkasse Muldental

Förde-Sparkasse

Stadt-Sparkasse Haan

Sparkasse Pfullendorf-Messkirch

Das Finanzportal "Biallo.de" hat die genauen Kosten der Automatennutzung hier aufgelistet.