So lange warten Sie in Ihrem Bundesland auf den Steuerbescheid

Der Mai ist der Wonnemonat? Vor allem läuft Ende Mai die Frist für die Steuererklärung ab. Eine meist verhasste, aber doch lohnenswerte Arbeit. Im Schnitt bekommt jeder rund 800 Euro vom Finanzamt erstattet. Doch auch wenn die Steuererklärung fristgerecht beim Finanzamt eintrudelt - wer hofft, schnell sein Geld zu bekommen, wird häufig enttäuscht.

Das Portal "Lohnsteuer-kompakt" hat untersucht, wie lange die Finanzämter an einer Steuererklärung sitzen und wann der Steuerbescheid verschickt wird. Besonders flott bearbeiten die Mitarbeiter in Bensheim Außenstelle Fürth in Hessen die Bescheide. 27,3 Tage benötigen sie durchschnittlich - damit ist dieses Finanzamt das schnellste in Deutschland. Dahinter folgen gleich vier Finanzämter aus Nordrhein-Westfalen: Bielefeld-Außenstadt (29,3 Tage), Ibbenbüren (31,4 Tage), Schwelm (32,1 Tage) und Bielefeld-Innenstadt (32,7 Tage).

Steuererklärung und Finanzamt: Langsam, aber beliebt

Für die Untersuchung wertete das Portal rund 200.000 Steuererklärungen aus, die zwischen Juni 2016 und Mai 2017 über "Lohnsteuer-kompakt" erstellt wurden. Einbezogen wurden 506 Finanzämter, bei denen mindestens 25 Steuerklärungen abgegeben wurden. Besonders kurios: Das Portal untersuchte nicht nur die Schnelligkeit, sondern fragte die User auch nach der Beliebtheit der Finanzämter. An der Spitze stehen die Ämter in Rheinland-Pfalz, dahinter folgt überraschenderweise Bremen. In dem kleinen Bundesland warten die Deutschen laut der Auswertung aber am längsten, nämlich knapp 72 Tage.