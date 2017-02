Steuererklärung nicht vergessen: Diese 13 Tipps helfen beim Sparen

Die kalte Progression ist ein Ärgernis: Da handelt man mit dem Chef endlich eine Gehaltserhöhung aus - und trotzdem verdient man nicht mehr. Schlimmer noch, in besonders harten Fällen ist das Netto-Einkommen sogar gesunken. Wie kann das sein?

Kalte Progression abbauen

Wer mehr verdient, rutscht schnell in einen höheren Steuertarif - und muss mehr Geld an den Fiskus abdrücken. Das kann sogar so bitter aussehen, dass die Steuerlast die Gehaltserhöhung auffrisst. Die Bundesregierung hat reagiert und Entlastungen beschlossen. Höhere Freibeträge sollen vor allem Familien und Alleinerziehende entlasten.

Auch der Grundfreibetrag wurde zum 1. Januar 2017 angehoben.

