250 Millionen Dollar! So lebt es sich in der teuersten Villa der USA

Zwölf Schlafzimmer, 21 Badezimmer, fünf Bars und zwei Weinkeller: für 250 Millionen Dollar steht im kalifornischen Bel-Air ein Luxusanwesen der Superlative zum Verkauf. Laut Bauherrn ist es das teuerste Privathaus, das in den USA je angeboten wurde. Mehr als vier Jahre lang wurde die moderne Villa in den Hügeln von Los Angeles gebaut, die nun über den Dächern der City of Angels thront.



Mit dem Slogan "Das achte Weltwunder ist hier" wird nun ein Käufer gesucht. Im Preis enthalten sind auch ein (flugunfähiger) Hubschrauber, eine beeindruckende Autosammlung und sieben Bedienstete, die sich zwei Jahre lang um das Anwesen kümmern.

Hinter dem Giga-Projekt steckt der Immobilienentwickler Bruce Makowsky, der bereits andere Superluxusobjekte erfolgreich an den Milliardär gebracht hat. Er ist zuversichtlich, für den nun aufgerufenen Rekordpreis einen potenten Käufer zu finden. "Heutzutage geben die Leute 300 Millionen Dollar für ein Boot aus, das sie acht Wochen im Jahr nutzen", sagte Makowsky der "Los Angeles Times". "Und dann leben sie in einem 30-40 Millionen Dollar-Haus." Geht natürlich gar nicht.