Löcher, Wasserschäden, Gaslecks: So schockt eine Baufirma ihre Kunden

Bovis ist eines der größten Bauunternehmen für Wohnhäuser in Großbritannien – gleichzeitig hat die Firma die größten Probleme. Die Firma übergibt Häuser an ihre Kunden, die aussehen, als wären alle Bauarbeiter volltrunken gewesen. Bovis hat inzwischen einen eigenen "Fanclub". Die Opfergruppe der Firma auf Facebook zählt mehr als 1700 enttäuschte Käufer. Und täglich kommen mehr dazu.

Erschreckende Mängelliste

Eine Speerspitze des Widerstands ist das Unternehmerpaar Rennie und Sheralee Bottali, die mit Bildern ihrer Bruchbude an die Öffentlichkeit gegangen sind. Ihr Kampf gegen die Firma dauert seit dem Jahr 2008 an. Nun wurde bekannt, dass die Firma erstmals einen Sonderfond von 7 Millionen Pfund bereitstellt, um die größten Baumängel zu entschädigen.

Bovis-Interimschef Earl Sibley sagte der "Daily Mail": "Ich war draußen, bei unseren unzufriedenen Kunden, saß bei ihnen auf dem Sofa und habe mich für die Unannehmlichkeiten entschuldigt, die sich durchmachen mussten. Wie verbessern unser Abläufe, aber es wird einige Zeit dauern."

Es wurde kein Fehler ausgelassen

Sieht man sich das Haus der Bottalis an, ist es allerdings fraglich, ob man das Problem mit einem Kaffeeplausch und einigen Nachbesserungen beseitigen kann. Schon kurz nach dem Einzug veröffentlichten sie eine Mängelliste im Internet_

- Die Küchen wurden drei Mal angepasst, bevor sie eingebaut wurde.

- Jede Tür wurde mindestens zweimal umgebaut, bevor man sie einbauen konnte.



- Alle Stromleitungen mussten neu angeschlossen werden.

- Die Fliesen im Erdgeschoss mussten ausgetauscht werden, weil die Bauarbeiter sie beschädigt hatten. Dafür mussten die Familie 14 Tage ausziehen.

- In der Küche gab es ein Gasleck.





- Fehlerhafte und falsche Küchengeräte mussten ausgetauscht werden.

- Die hintere Tür schließt nicht, bei der vorderen fehlt der Sperrriegel.

- Der Garten ist unbenutzbar. Wegen Problemen mit der Entwässerung wurde er zweimal aufgegraben und endete als Schlammloch.

- Der Kamin wurde nachträglich installiert und zieht nicht. Flammen und Rauch schlagen ins Wohnzimmer und gehen nicht in den Abzug.

- Die Schlafzimmereinrichtung wurde mangelhaft montiert und musste erneut aufgebaut werden.

- Farben und Tapeten schälen sich in weiten Bereichen ab.

- Die Sitzgruppe in der Lounge musste ersetzt werden.

Fotos zeigen das Grauen

Für ein Haus zum Preis von etwa 800.00 Euro ist das schon eine fiese Mängellsite. Aber die Fotos der Opfergruppe zeigen erst das wahre Dilemma. Am Haus von Sarah Ramsay – Preis etwa 400.000 Euro - bricht die äußere Steinschicht in ganzer Höhe ein. Einbauten und Umbauten der Bauarbeiter erinnern an ein Stichsägen-Massaker. In Möbel und Wände wurden bizarre Löcher gesägt, um nachträglich Leitungen und Kabel reparieren zu können. Ohne einen kompletten Austausch der Innenausstattung werden diese Schäden nie verschwinden. Als Sarah Ramsay einzog, leckte das Wasser in der Küche und die Toilette funktionierte nicht. Sechs Monate später liegt das Haus immer noch in Trümmern. Offenbar ist ein Handwerker unfähiger als der Vorhergehende. Jede Nachbesserung führte nur zu neuen Schäden: "Ich will, dass das einfach aufhört. Dreimal in der Woche kommen Handwerker, aber sie verpfuschen das Haus immer mehr. Die können nicht einmal eine Wand richtig anstreichen. Es ist eine Schande. Wenn ich könnte würde ich das Haus zurückgeben", klagte sie in der "Daily Mail".

Als Entschädigung hat Sarah Ramsay bisher 600 Pfund erhalten.

