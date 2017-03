So gemütlich ist es in einer Hobbit-Höhle

Hier kommen Tolkien-Fans wirklich auf ihre Kosten: In Orndo im Bundesstaat Washington (im Nordwesten der USA) können Urlauber in die fabelhafte Welt von Hobbits, Orks und Co. eintauchen. Die Hobbit-Höhle ist komplett ausgestattet und kann von zwei Reisenden genutzt werden.

Erbaut wurde die Höhle von Kristie Wolfe, die auch schon andere Tiny-Houses in Eigenregie hochgezogen hat. "Ich habe viel über verschiedene Möglichkeiten und Materialien recherchiert für das Hobbit-Haus", schreibt sie auf ihrem Blog. Am Ende entschied sie sich für die weniger umständliche und auch günstigere Bauform.

Heute kann man die Hobbit-Höhle als Urlaubsparadies buchen. Die Übernachtung kostet via Airbnb rund 200 Euro pro Nacht. 133 Bewertungen hat Kristie für die Hobbit-Höhle schon auf dem Übernachtungsvermittlungsportal bekommen. Die Reisenden sind alle begeistert.