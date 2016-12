Klar, der Hotdog am Ausgang jeder Ikea-Filiale ist natürlich beliebt. Und auch die schwedischen Fleischbällchen Köttbullar haben längst Kultstatus. Dennoch: Ikea hat einige Produkte im Angebot, die weltweit absolute Verkaufsschlager sind. Allerdings ist die Kalkulation, welches Regal, Bettgestell oder welcher Sessel nun am beliebtesten ist, gar nicht so einfach. Denn nicht alle Produkte werden weltweit verkauft. Der "Businessinsider" hat bei Ikea nachgefragt, welche Gegenstände denn besonders gerne von Kunden gekauft werden.

Wenig überraschend ist die Nummer 1: Das Billy Regal ist weltweit der absolute Kundenliebling. Laut der "New York Times" wird das Regalsystem statistisch gesehen alle zehn Sekunden irgendwo auf der Welt gekauft. Seit 1979 steht das Regal fast schon exemplarisch für das schwedische Möbelhaus. "Ich habe die ersten Skizzen auf einer Serviette gemacht. Das war damals durchaus üblich. Denn Ideen sind sehr flüchtig und man muss sie festhalten in dem Moment, wenn sie einem gerade einfallen", berichtet der Erfinder des praktischen Möbels Gillis Lundgren über seine Idee. Und auch wenn die erste Käufergeneration aus dem Ikea-Alter herausgewachsen ist: Billy-Regale finden sich in vielen deutschen Haushalten.