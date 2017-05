Wie ein hässlicher Nazi-Klotz zur Geldanlage wird

Wenn das der Führer wüsste! Der kleine schadenfrohe Gedanke schwingt immer noch mit, wenn Mike und Andreas freitags ihre Ferienwohnung in Block 2, Aufgang 35 aufschließen. Schließlich soll es Hitlers persönliche Vision gewesen sein, dass hier einmal 20.000 gesunde Volksgenossen gleichzeitig in winzigen Zwei-Bett-Zellen Kraft durch Freude tanken. Nun machen sich dort fast jedes Wochenende zwei schwule Männer und ihre französische Bulldogge auf 74 luxussanierten Quadratmetern breit.

Andreas würde gern noch ein groß aufgezogenes Foto von Leni Riefenstahl aufhängen. Deren Film "Triumph des Willens" wurde 1937 auf der gleichen Weltausstellung mit einem Grand Prix ausgezeichnet wie der Gesamtentwurf für das Urlaubsmonster Prora auf Rügen. Zu der nackten Stahlbetondecke und dem echten Zebrafell würde das sogar passen. Mike jedoch ist nicht überzeugt: Man dürfe es mit diesen Anspielungen auch nicht übertreiben. Und genau das ist die Frage: Ist Prora nur noch Ironie der Geschichte oder schon ihr Triumph?

"Vor allem ist es nah", sagt Mike, 47. Er arbeitet in Stralsund als Chirurg, sein Lebensgefährte Andreas, 50, ist da Richter. Keine Stunde brauchen sie mit dem Auto bis in ihre Zweitwohnung, von dort keine zwei Minuten bis zum Strand. "Keine Sekunde" , sagen beide, "haben wir den Kauf bisher bereut."

Vor zwei Jahren gehörten sie zu den ersten Bewohnern der Anlage, die erst jetzt – 80 Jahre nach Baubeginn – nach und nach fertig wird. Und wenn die Presslufthämmer schweigen und die Tagestouristen weg sind, wenn schönes Wetter ist und die Fantasie auch noch alle anderen historischen und wirtschaftlichen Wenns und Abers überflügelt, kann man sich langsam sogar vorstellen, was bisher nur Makler und Prospekte versprachen.

Chillen auf der Terrasse Foto: Djamila Grossman Abends treffen sich Eigentümer und Gäste im Café Strandläufer

Projektnamen wie "Neues Prora" oder "Prora Solitaire" sollen den Nazi-Plan von einem gigantischen Seebad in "Wohlfühloasen" verwandeln. Die Blöcke 1 und 2 sind fast fertig und verkauft. Viele Ferienwohnungen werden wie ein Hotel betrieben. "Rundum sorglos"-Pakete mit Sauna, Einbauküche und – darauf setzte das Marketing vor allem – "mit bis zu hundert Prozent Denkmal-Afa auf begünstigte Sanierungskosten". Prora, so wirkt das, schreibt seine Geschichte von der Steuer ab. Mit Quadratmeterpreisen zwischen 4000 Euro und 7000 Euro heilt der Kapitalismus am Ende alle Wunden.

Glaubt man den Verkäufern vor Ort, ist das Interesse aus Anlagenot und Begeisterung für Historie und Lage am "schönsten Strand von Rügen" seit zwei Jahren enorm. Tatsächlich drängeln sich jeden Sommer Tausende Besucher durch Musterwohnungen, unter ihnen viele Neugierige, die an Tagen ohne Strandwetter nicht wissen, wohin – aber auch echte Interessenten, die nicht wissen, wohin mit ihrem Geld. "Manche kaufen, ohne hier gewesen zu sein", sagt Manfred Hartwig, einer der Chefmakler vor Ort. Familie Schulz aus Schleswig-Holstein denkt trotzdem noch nach. Vor allem die Mietversprechen von "150 bis 200 Tage Belegung" im Jahr scheinen ihnen recht hoch. "Man muss in diesen Zeiten ja sehen, wie man sein Geld in Sicherheit bringt." Doch als Geldanlage ist das "Seebad mit Geschichte" zumindest umstritten.

"Seebad mit Geschichte"

Deutsche Bank und Commerzbank lehnten Finanzierungen in Prora von Anfang an ab – ebenso eine Begründung dafür. Möglicherweise ist der Wiederverkaufswert doch nicht mehr so "exklusiv" , wenn erst mal alles fertig ist und die Denkmalsteuererleichterung nicht mehr lockt. Immerhin bestand das "längste Gebäude der Welt" aus insgesamt acht Blöcken mit knapp 500 Meter Länge und sechs Etagen, die sich an der Prorer Wiek nördlich von Binz in einem leichten Bogen an die Ostküste von Rügen schmiegen. Es ist und bleibt ein Ghetto am Strand, wie es sich nur Faschisten ausdenken konnten, und wirkt selbst halb fertig und mit Glasbalkonen, für die sich die Denkmalschützer dem Druck der Investoren beugten, wie eine Art Marzahn am Meer.

Klein, aber bezahlbar Foto: Djamila Grossman Familie Münch lebt da, wo andere Urlaub machen. Normale Wohnungen sind knapp auf Rügen.

Von Binz aus werden die Blöcke Richtung Norden gezählt. Das Bundesvermögensamt verkaufte sie ab 2004 für je etwa 350.000 Euro. Nach wenigen Jahren wechselte Block 1 schon für 2,75 Millionen den Besitzer. Während Block 1 im Ganzen saniert und zurzeit noch verputzt wird, ist Block 2 bis auf einen Aufgang fertig. Vereinzelt leben auch ganz normale Leute darin – wie etwa Familie Münch mit ihren zwei Kindern. Anne, 34, arbeitet in einem Hotel in Binz. Ihr Mann Michael, 42, stammt ebenfalls von Rügen und findet die Mieten mit etwa zehn Euro pro Quadratmeter "fast moderat". Normaler Wohnraum ist knapp auf Rügen. "Es wird ja sonst alles an Urlauber vermietet."

Gerüchten zufolge hätten sich auch Scheichs, etliche Russen und Griechen in Prora eingekauft. Aber dem widerspricht Manfred Hartwig. "Alles rein deutsch", sagt er augenzwinkernd, "selbst die Markengeräte der Einbauküchen."

"Größenwahn zieht Größenwahn an"

Alles dreht sich ständig um den ironischen Grusel der Geschichte, um ihn gleichzeitig Geschichte werden zu lassen. Dabei hat in Prora – bisher jedenfalls – kein einziger Nationalsozialist Urlaub gemacht, das taten lediglich Offiziere der Nationalen Volksarmee (NVA) der DDR und ihre Familien. Nach Kriegsende wurde Prora zunächst als Kaserne der Volkspolizei und dann für die NVA ausgebaut. Insgesamt Tausende Bausoldaten, die in der DDR den Dienst mit der Waffe ablehnten und stattdessen beim Bau des nahe gelegenen Fährhafens Mukran schuften mussten, waren hier untergebracht. Nebenan wurden Militärkader aus befreundeten Ländern der Dritten Welt ausgebildet; bis 1980 auch Fallschirmjäger der NVA.

Heute verkauft einer deren Offiziere als Makler das ehemalige DDR-Volkseigentum, das ursprünglich allen NS-Volksgenossen gehören sollte. Die Steuererleichterungen der Denkmalkäufer finanziert wiederum der Rest des heutigen Volkes mit. Allerdings nicht für alle: Ein entfernter Verwandter von Robert Ley, dem Chef der Deutschen Arbeitsfront und damit des ursprünglichen Bauherren, der NS-Gemeinschaft "Kraft durch Freude", durfte hier angeblich nichts kaufen.

Gute Geschäfte Foto: Djamila Grossman Immobilienverkäufer Manfred Hartwig lockt Investoren mit Denkmalsonderabschreibung und Vermietungsservice.

Laut Makler Hartwig wurde er aufgrund der sogenannten Naziklausel abgewiesen, die alle Kaufverträge enthalten. Darin verpflichten sich die Erwerber, "dass eine Nutzung durch nationalistische und neofaschistische Kräfte ausgeschlossen ist".

Bei Block 3 stritten sich die neuen Eigentümer erst mal lange, wem überhaupt welcher Teil gehört. Inzwischen hängen Schilder für ein "Ferien- und Freizeitzentrum" mit zusätzlichen Strandresidenzen auf der Landseite. Hundert Millionen Euro sollen hier verbaut werden.

"Proradies"

"Größenwahn zieht Größenwahn an", sagt Klaus Böllhoff. Ihm ging es selbst so, als er vor 15 Jahren mit anderen Künstlern kam, um "das Monströse künstlerisch aufzulösen" . Ihr "Proradies" scheiterte nicht nur an der Verdrängung durch Investoren. "Der Bau verlangt mehr, als er gibt", sagt der Maler. "Eigentlich habe ich nie Kraft oder Inspiration gespürt."

Block 5 hatte der Landkreis Rügen vor mehr als zehn Jahren für den symbolischen Preis von einem Euro gekauft und verhandelt derzeit auch mit neuen Investoren für die maroden Aufgänge zwischen der neuen Jugendherberge und einem kleinen Abschnitt, der mit Parkplätzen, Bäumen und Spielplatz wie ein ganz normales Wohngebiet wirkt. Möglicherweise soll wenigstens hier mit dem Dokumentationszentrum Prora und seiner Dauerausstellung "Macht-Urlaub" etwas Geschichte erhalten bleiben.

Von den letzten beiden Blöcken ganz im Norden sind nur noch Ruinen übrig. Eine Liechtensteiner Firma hat die Stahlbetongerippe 2004 für 625.000 Euro ersteigert – und bisher nur eingezäunt. Kurz davor, auf dem Gelände der Jugendherberge, verkauft Stefan Meinke im Sommer "Original American Burger". Der Rügener fände es gut, wenn Prora keine Geisterstadt bliebe oder – wie viele andere Sommerresidenzen der Insel außerhalb der Saison – würde. Für sein Geschäft war es schon traurig genug, als die zeitweise in der Jugendherberge untergebrachten Asylbewerber wieder auszogen. Afrikaner und amerikanische Burger – wenn das der Führer wüsste!