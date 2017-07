Dieser umgebauter Wasserturm bietet Strandurlaub mit perfekter Aussicht

Eigentlich gilt beim Strandurlaub: Den besten Blick gibt es in der ersten Reihe. Bei diesem historischen Wasserturm in Kalifornien ist das anders. Das ursprünglich fensterlose gigantische Wasserfass auf dem Turm wurde mit vielen Fenstern versehen und bietet im obersten Stock sogar einen fantastischen Rundumblick aus dem runden Salon.

Der Turm liegt kaum hundert Meter entfernt vom Strand. Dort unmittelbar hinter dem Sand verlief einst die Küstenstrecke der Eisenbahn in Kalifornien. Für sie wurde 1892 ein Wasserturm errichtet. Das heutige Gebäude stammt aus dem Jahr 1940. Es konnte 37 Tonnen Wasser tragen. Das war die letzte große Blütezeit der Dampflokomotiven. In den USA fuhren damals wahre Monsterlokomotiven.

Relikt der Eisenbahn-Ära

In den 80er Jahren war der verlassene Turm dann so heruntergekommen, dass eine Bürgerinitiative ihn retten musste. Im Jahr 2016 wurde der Turm mit Nebengebäuden für relativ günstige 1,6 Millionen US-Dollar verkauft. Damals war er schon komplett instand gesetzt, verfügte aber nicht über die heutige luxuriöse Innenausstattung. Nun wurde er in ein dreistöckiges Strand-Haus verwandelt und steht seit einigen Wochen erstmals zur Vermietung an. Der Turm ist etwa 35 Meter hoch und üppig ausgestattet – ein Fahrstuhl bringt die Gäste nach oben. So ist es wohl auch zu erklären, dass der Turm noch nicht komplett ausgebucht ist. Auf den ersten Blick ist das Gebäude mit einem Tagessatz von etwa 1200 Dollar nicht gerade spottbillig – es handelt sich aber auch um ein großzügiges Gebäude in dem eine ganze Gruppe unterkommen kann. Insgesamt stehen fast 700 Quadratmeter Fläche in dem Komplex zur Verfügung.

Der Seal Beach in Orange County ist weltweit nicht übermäßig bekannt. Er liegt sehr idyllisch auf einer Landzunge zwischen Meer und dem Nationalpark "Seal Beach National Wildlife Refuge". Der bekanntere Long Beach im Süden von Los Angeles ist nur etwa 10 Kilometer entfernt.

"The Water Tower"