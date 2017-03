Wie viel Wohnfläche bekommt man für eine Millionen Dollar?

Die Wohnungs- und Häuserpreise steigen und weil die klassische Geldanlage nicht mehr viel bringt, setzen immer mehr Investoren auf Immobilien. Aber wie viel kriegt man, wenn man eine Million auf der hohen Kante hat und das richtige Eigentum sucht? Der jährlich erscheinende Wealth Report der Immobilienberatung Knight Frank gibt Aufschluss, wie viel Quadratmeter der geneigte Käufer wo für sein Geld bekommt. In Monaco kommt man in bevorzugter Wohnlage mit einer Million US-Dollar nur auf die Größe eines WG-Zimmers, wie die Grafik von Statista zeigt.



Auch in Hongkong, New York und London reicht die Summe nur für ein Mini-Appartement. Wer es größer mag, sollte in Sao Paulo oder Kapstadt suchen: Für eine Million US-Dollar liegen die Angebote hier bei 176 beziehungsweise 209 Quadratmeter. Insgesamt stieg der Wert von Immobilien in begehrter City-Wohnlage weltweit um durchschnittlich 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, ermittelten die Analysten von Knight Frank.