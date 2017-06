In diesen Berufen gibt es die meisten Urlaubstage

Durchschnittlich 27,6 Tage haben die Deutschen jährlich Urlaub, wie aus einer Auswertung der Vergütungsdatenbank CompensationPartner hervorgeht. Allerdings gibt es große Unterschiede, was die Branche betrifft. So haben Angestellte in der Autoindustrie 29,2 Tage und damit den meisten Urlaub, während Beschäftigte in der Rechtsberatung oder im Callcenter nur über durchschnittlich 25,4 verfügen, wie die Grafik von Statista zeigt. Ebenfalls zu den Branchen mit viel Urlaub gehören Banken und Halbleiter mit jeweils 29,1 und Maschinenbau und Chemie mit je 29 Tagen. Damit erhalten vor allem Beschäftigte in vergütungsstarken Branchen viele Urlaubstage, was vor allem an der Tarifbindung vieler Industrieunternehmen liegt.



Wer weniger verdient, wie etwa Angestellte in Hotels und Gastronomie oder Callcentern, bekommt auch noch weniger Urlaub. So kommen im Hotel- und Gaststättengewerbe 23 Prozent der Beschäftigten auf lediglich 24 Tage Urlaub, also den gesetzlichen Mindestanspruch bei einer Sechs-Tage-Woche. In Call Centern sind es 21 Prozent.