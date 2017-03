Kurioser Job: Um die Welt reisen, Bier trinken und 12.000 Dollar bekommen

Lust auf eine berufliche Veränderung? Da kommt das kuriose Jobangebot der US-Kneipenkette "World of Beer" gerade richtig. Das Unternehmen sucht aktuell nach drei Praktikanten, die zwischen Mai und August 2017 die Welt bereisen und dabei unterschiedliche Biersorten und Brauereien kennenlernen sollen. Die Bezahlung für die Monate beläuft sich auf insgesamt 12.000 Euro. Noch kann man sich auf die Stellen bewerben.



Besondere Fähigkeiten muss man nicht haben. World of Beer fordert nur, dass Bewerber über 21 Jahre alt sein müssen und sich mit Social-Media auskennen sollten. Denn die drei Praktikanten sollen über ihre Arbeit via Instagram berichten: Fotos machen, einen Blog schreiben und Videos drehen. Flüssiges Englisch in Wort und Schrift sind Voraussetzung, um den Job zu bekommen. Konkret sollen die Praktikanten beliebte Brauereien besuchen und hinter die Kulissen gucken und natürlich ungewöhnliche Biere vorstellen.

World of Beer sucht Praktikanten

World of Beer betreibt in den USA 55 Kneipen, in denen rund 500 Biersorten aus der ganzen Welt serviert werden. Wer sich für den Bier-Trinker-Job interessiert, kann sich bis zum 26. März auf der Homepage der Kneipenkette bewerben. Wichtig: es können zwar auch Menschen mitmachen, die nicht in den USA leben. Doch um die Stelle antreten zu können, ist eine Arbeitserlaubnis nötig, denn offiziell sind die Bier-Trinker am Standort in Florida angestellt.

Es ist nicht die erste kuriose Ausschreibung dieser Art. World of Beer hatte bereits im vergangenen Jahr Praktikanten um die Welt geschickt. Da die Aktion so gut ankam, hat sich die Kneipenkette für eine Fortsetzung entschieden. Die Auserwählten reisten nach Prag, San Diego - aber natürlich auch zum Oktoberfest. Hier eine Auswahl an Bildern aus ihrer Zeit als World-of-Beer-Praktikanten:

#DrinkItIntern @thebeertrale is going #Rogue this week @rogueales #oregon #beer Ein Beitrag geteilt von World of Beer (@worldofbeer) am 25. Jul 2016 um 10:51 Uhr

Well I'm outta here San Diego! But not before one last Smoked Porter at @stonebrewingco, conveniently located in the airport. 😉 Next stop: Kansas City. Ein Beitrag geteilt von World of Beer (@worldofbeer) am 16. Jun 2016 um 16:04 Uhr

Love at first sight. #lifeofadrinkitinern Ein Beitrag geteilt von World of Beer (@worldofbeer) am 5. Jul 2016 um 5:25 Uhr