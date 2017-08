Dieser Münchner schwimmt zur Arbeit

Packen für die Arbeit. Wie Millionen Menschen macht sich auch Benjamin David jeden Morgen bereit. Statt zum Trenchcoat greift der Münchner zum Neoprenanzug. David legt den Weg zur Arbeit in der Isar schwimmend zurück. "Also, früher bin ich ja mit Fahrrad oder zu Fuß oder mit Bus oder mit dem Auto gefahren, und man braucht viel, viel länger. Gerade heute ist die Strömung ziemlich stark in der Isar, da brauche ich bis hier runter so was wie zwölf Minuten. Und es ist einfach noch dazu schön erfrischend, und es ist auch das schnellste Verkehrsmittel." Bevor er das Haus verlässt, informiert er sich im Internet über Pegel und Wassertemperatur. Erfrischende 16 Grad erwarten den Pendler am Donnerstag. Dafür keine Staus. In den vergangenen Jahrhunderten legten hier Flöße mit Waren von und nach Italien und Österreich/Ungarn an. Das inspirierte David zu seiner Idee. Der Betreiber des Kulturstrandes nahe der Ludwigsbrücke ist von seinem Transportmittel durch und durch überzeugt. In die Isar steigt es nicht nur im Sommer. Auch im Winter, mit einem längeren Neoprenanzug, lässt sich David zur Arbeit treiben. Dann hat die Isar manchmal gerade einmal vier Grad.