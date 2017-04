Der Beruf des Fluglotsen gilt als einer der anspruchsvollsten der Welt. Ständig muss der Lotse zahlreiche Variablen im Blick behalten und die Flugzeuge in seinem Verantwortungsbereich sicher durch den Luftraum begleiten. Was für den Laien wie Kauderwelsch klingt, sind präzise Anweisungen für startende oder landende Piloten. Der Stressfaktor ist so hoch wie die Verantwortung: Ständig muss die Lotsin zahlreiche Variablen im Blick behalten und die Flugzeuge in ihrem Verantwortungsbereich sicher durch den Luftraum begleiten.